NASA revela detalhes de asteroide misterioso que atingiu a atmosfera da Terra antes de se desintegrar; confira

Um asteroide atingiu a atmosfera do planeta Terra sobre o Mar da Noruega antes de se desintegrar por completo no dia 11 de março, em uma situação impressionante.

Duas horas antes do impacto do asteroide, um Observatório Piszkéstető na Hungria relatou pela primeira vez as observações do pequeno objeto, como detalhado pela NASA.

O objeto foi postado na Página de Confirmação de Objetos Próximos à Terra do Minor Planet Center para sinalizar para observações adicionais que o confirmariam como um asteroide anteriormente desconhecido.

O sistema de avaliação de risco de impacto “Scout” da NASA fez essas medições iniciais para calcular a trajetória do EB5 de 2022.

Assim que o Scout determinou que 2022 EB5 iria atingir a atmosfera da Terra, o sistema alertou o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) e o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA, e sinalizou o objeto na página do Scout.

A partir das observações do asteroide à medida que se aproximava da Terra e da energia medida pelos detectores de infra-som no momento do impacto, estima-se que 2022 EB5 tenha cerca de 2 metros de diâmetro.

Como detalhado pela NASA, pequenos asteroides desse tamanho ficam brilhantes o suficiente para serem detectados apenas nas últimas horas antes de seu impacto. Eles são muito menores do que os objetos que o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária é encarregado pela NASA de detectar e alertar.

Um asteroide maior com potencial de impacto perigoso seria descoberto muito mais longe da Terra. O objetivo da NASA é acompanhar esses asteroides e calcular suas trajetórias para ter muitos anos de antecedência de um possível impacto, caso um seja identificado.

À medida que as pesquisas se tornam mais sofisticadas e sensíveis, mais desses objetos inofensivos serão detectados antes de entrar na atmosfera. Confira:

Texto com informações da NASA