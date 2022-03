Esses são os 10 MAIORES INSETOS DO MUNDO

Os 10 maiores insetos do mundo Imagem: Freepik

Ao longo do tempo, a vida na Terra foi passando por diversas mudanças. Os insetos, por exemplo, milhões de anos atrás, eram muitos grandes, assim como as plantas e outros animais.

De acordo com o site Info Escola, A libélula Meganeura monyi media incríveis 70 centímetros de envergadura. A ciência diz que o tamanho desses bichos eram influenciados pela grande quantidade de oxigênio da atmosfera naquele tempo. No período citado, o Carbonífero (entre 360 milhões e 286 milhões de anos atrás), porcentagem de oxigênio no planeta era de 35%. Hoje a concentração é de 21%.

LEIA TAMBÉM: Os 5 insetos MAIS PERIGOSOS do mundo

Hoje, os insetos são bem menores, comparados aos da pré-história. Porém, ainda é possível encontrar espécies de tamanhos grandes. Mesmo muitas pessoas tendo medo, grande parte desses seres são inofensivos, assustando apenas pelo seu tamanho.

A seguir você confere uma lista com o nome, nome científico, localização e tamanho das maiores espécies de insetos do mundo.

Formiga ( Dinoponera gigantea), Brasil (região amazônica) - 2,5 cm

Brasil (região amazônica) - 2,5 cm Abelha ( Apis laboriosa), Nepal - 3 cm

Nepal Vespa (Mandarinia), Florestas tropicais do leste da Ásia - 5 cm

Florestas tropicais do leste da Ásia - 5 cm Mosca ( Gauromydas heros), Regiões áridas - 6 cm

Regiões áridas Barata rinoceronte (Blaberus giganteus), América Central Central e América do Sul, ilhas do Caribe, Trinidad e Tobago, Guiana Francesa, Guiana, Colômbia, Mexico, Panama, Guatemala e Suriname - 7,5 a 10 cm

América Central Central e América do Sul, ilhas do Caribe, Trinidad e Tobago, Guiana Francesa, Guiana, Colômbia, Mexico, Panama, Guatemala e Suriname - 7,5 a 10 cm Besouro golias ( Goliathus regius), África - 10 cm

África Louva-a-Deus chinês ( Tenodea sinensis), China - 11 cm

China Megaloptero ( Megaloptero), China - 21 cm

Borboleta ( Ornithoptera alexandrae), Nova Guiné - 27 cm

Nova Guiné - 27 cm Gafanhoto gigante ( ropidacris dux), Brasil e Venezuela - 30 cm

Brasil e Venezuela - 30 cm Bicho-pau (Phobaeticus chani), Bornéu - 57 cm

LEIA MAIS:

Os 6 insetos MAIS VIOLENTOS do mundo

Vídeo mostra cobra píton defendendo o ninho cheio de ovos do ataque de lince

Os 5 insetos MAIS VENENOSOS do mundo