Espaçonave Juno da NASA revela impressionante sequência de imagens de Júpiter; confira

Crédito (Enhanced Image by Gerald Eichstädt and Sean Doran (CC BY-NC-SA)/NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS))

A espaçonave Juno da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente uma impressionante sequência de imagens do planeta Júpiter.

Como detalhado pela NASA, os registros foram compartilhados na página oficial da espaçonave nas redes sociais.

Espaçonave Juno da NASA revela impressionante sequência de imagens de Júpiter

Tempestades em Júpiter

A imagem mostra duas das grandes tempestades rotativas de Júpiter, capturadas pelo imager de luz visível da Juno, JunoCam, em 29 de novembro de 2021.

O registro foi processado a partir de dados brutos da JunoCam por Kevin M. Gill.

Principal satélite natural de Júpiter

No segundo registro, Ganimedes, lua de Júpiter, é vista durante a passagem de Juno em 7 de junho de 2021.

Como detalhado pela NASA, esse gigantesco satélite orbita Júpiter a 1,07 milhão de quilómetros de distância.

Navegação feita pela sonda Juno

Por último, uma visão do anel de poeira principal de Júpiter da câmera de navegação da Juno.

A imagem foi tirada de dentro do ringue olhando para Juno voando perto do planeta em 2 de setembro de 2021. Confira fotos em sequência:

Sonda espacial da NASA

Juno é uma sonda espacial da NASA atualmente orbitando o planeta Júpiter. Foi lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, em 5 de agosto de 2011.

Ainda de acordo com as informações, ela entrou em uma órbita polar ao redor do planeta em 5 de julho de 2016.

juno-nasa-especial-1.jpg Reprodução NASA

Texto com informações da NASA