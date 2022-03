Como cada signo deve lidar com a Lua Cheia em Virgem

O céu de 18 de março de 2022 receberá uma Lua Cheia em Virgem que promete se conectar de forma intensa com a vida de todos os signos do zodíaco.

Confira como cada um deve lidar com esta energia poderosa da melhor maneira:

Áries

Pare de chegar até o seu limite e de lidar com tudo ao mesmo tempo, principalmente no trabalho! É hora de dar atenção a si mesmo e começar a ter rotinas mais tranquilas, um passo de cada vez.

Touro

Cuide do seu emocional e descubra como ter controle compreendendo o que sente. Para muitos, é uma boa hora para se expressar, criar e se divertir; as energias devem se movimentar.

Gêmeos

Tenha mais calma para lidar com seus assuntos sentimentais e emocionais; chegue até a raiz dos problemas, mas também comece a limpar sua vida do que não serve mais – a faxina pode ser interna e externa. Abra espaço para o novo.

Câncer

Hora de abrir a mente e coração; expresse seus desejos de mudança, comece anotando e liberando a mente daquilo que causa ansiedade. O cuidado com a saúde mental e emocional é sempre bem-vindo.

Leão

A rotina importa, pois você pode organizar as pendências e se planejar para as mudanças. Seja prevenido, mas não se esqueça de ter autocuidado para não se sobrecarregar.

Virgem

É hora de focar em si mesmo e parar de se responsabilizar por tudo e todos. Cuide da criança interior e faça aquilo que aumenta o seu bem-estar, pois assim você se abre a atrair maior satisfação e felicidade.

Libra

É hora de descansar para poder meditar de verdade sobre a sua vida e novas fases. Muitos dons e a intuição precisam de um ambiente tranquilo par se manifestar. A conexão com a espiritualidade também irá contribuir positivamente.

Escorpião

Não tenha medo de pedir ajuda e estar com aqueles que cuidam de você. A cura também acontece quando o amor, alegria e a confiança são cultivados. Tudo irá ficar mais fácil.

Sagitário

Ocupe seu espaço de destaque e aceite que algumas pessoas se destacam. É hora de ter seu reconhecimento e valorizar seu legado com a autoestima forte.

Capricórnio

Permita que novas ideias e palavras movimentem sua criatividade. Acredite mais do que nunca em seu potencial de liderar e conseguir o que quer. A intuição falará com você; ouça!

Aquário

Apegue-se a quem o ama em momentos de sensibilidade e emoções confusas. Todo mundo precisa de ajuda e conselhos; você tem pessoas valiosas ao lado!

Peixes

Permita que alguns laços sejam aprofundados ou passem por uma revisão importante. É hora de viver a reciprocidade e compreender onde é possível encontrar isso de forma verdadeira. Casais se beneficiam de momentos e aditividades juntos.

