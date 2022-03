‘Barbie humana’ já acumula mais de 1 milhão de reais gastos com plásticas

Uma australiana de 33 anos afirmou ter gasto mais de R$1 milhão com cirurgias plásticas e procedimentos estéticos para se tornar a “Barbie humana”.

Conforme a publicação realizada pela Revista Quem, Tara Jayne McConachy já conta com mais de 140 mil seguidores em seu perfil do Instagram, pelo qual compartilha momentos da sua rotina e os resultados dos procedimentos realizados para alcançar o seu ideal de beleza.

Entre os diversos procedimentos realizados por ela estão listadas cinco cirurgias para aumentar as próteses de silicone nos seios, ao menos seis plásticas para modificar o formato do nariz, diversas aplicações de botox e de preenchimento labial.

No total, ela já gastou um valor superior a R$1 milhão realizando as modificações desejadas e não tem pretensão de parar tão cedo com as modificações.

Vício em cirurgias plásticas

Tara ficou mundialmente conhecida no ano de 2021, quando sua história foi contada em uma série de documentários produzida na Austrália.

Na sua participação em “Mirror Mirror”, ela discutiu sobre os procedimentos realizados em seu corpo e se assumiu como sendo uma “viciada em cirurgia plástica”. Além disso, Tara se autodenominou uma “boneca Barbie de edição atualizada e limitada”.

Durante as gravações ela revelou que não estava contente com suas próteses de silicone. “Acho que quero aumentar meus seios”. Segundo ela, as próteses anteriores não deixavam seus seios com um efeito agradável, ficando ligeiramente “ondulados”.

Leia também: Procedimento estético deixa mulher parecendo um “Homer Simpson” da vida real

No entanto, apesar de sua vontade, os médicos se recusaram a realizar a operação para substituição das próteses. Na ocasião eles alegaram preocupações com a saúde física e mental da modelo.

Além de seu perfil repleto de seguidores no Instagram, Tara também faz sucesso produzindo conteúdo direcionado ao público adulto por meio da plataforma OnlyFans, na qual convida homens a segui-la e se identifica como sendo uma “Barbie em tamanho real”.