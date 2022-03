6 perfumes femininos importados para você apostar neste ano

Escolher um perfume com a sua cara não é uma tarefa fácil. Cada fragrância traz diversas sensações e até mesmo história, e justamente por isso algumas pessoas possuem verdadeiras coleções de perfumes, dos nacionais ao importados.

E caso você esteja lendo esse texto justamente na dúvida de qual perfume importado escolher, seja para começar uma nova coleção ou para compor a que você já tenha, você pode conferir na lista a seguir, retirada do blog ‘Eu Total’, com 6 perfumes femininos importados para você apostar.

1. Nº 5 - Chanel

É claro que o perfume mais queridinho de todos estaria nessa lista. A fragrância da marca Chanel que completa 101 anos em 2022 e está no topo de qualquer lista relacionada a perfumes chiques e poderosos. Em sua composição o Chanel Nº 5 leva notas florais e naturais de jasmim, rosa de maio e ilangue-ilangue, além do sintético aldeído.

2. Miss Dior, Dior

Outro perfume clássico, perfeito para qualquer coleção feminina. foi reformulado em 2017, mas sem perder o aroma original. O aroma notas de topo cítricas, notas de corpo de rosa damascena e notas de fundo de pimenta rosa.

3. L’Eau D Issey, Issey Miyake

Esse perfume é ideal para quem não gosta de cheiros muito adocicados ou florais muito fortes e enjoativos. É um perfume um pouco mais seco, quase que masculino. Ele traz uma fragrância floral aquática com notas de topo em lótus, frésia e melão. As notas de corpo possui um aroma de peônia, lírio e cravo e o seu fundo vem de um aroma amadeirado, misturado com cedro, sândalo e almíscar.

4. La Vie Est Belle, Lancôme

Esse perfume possui características oriental e gourmand, que remetem a aromas de alimentos. É uma fragrância indicada para o frio. Sua mistura leva notas de cassis e pera com íris, jasmim e flor de laranjeira, além de um toque de pralinê, baunilha e a fava tonka.

5. Good Girl, Carolina Herrera

Esse perfume já foi premiado diversas vezes e transmite a ideia de uma mulher moderna. Seu aroma é de amêndoa, jasmim, fava tonka, café e cacau. Além do cheiro, outra coisa que chama a atenção neste exemplar é a sua embalagem em forma de salto alto.

6. J’adore, Dior

Um perfume perfeito para os dias mais quentes do ano, pois possui notas florais e frutadas, que exalam frescor. J’Adore mistura flores brancas, orquídea e mandarina, com toques de ameixa, damasco e pêssego.

