A privacidade é uma das coisas mais importantes que o ser humano possui e por falar em tecnologia, o conceito é ainda mais valioso. Se tivermos dados pessoais expostos, inclusive no app de mensagens Whatsapp, nossa segurança no ciberespaço pode ser comprometida.

Por isso é muito útil saber como podemos impedir que dados como nosso nome sejam ocultados de outros usuários, como detalhado pelo site especializado Fayerwayer.

5 passos rápidos e fáceis para ‘esconder’ seu nome no aplicativo WhatsApp

Por exemplo, com é o caso aplicativo de mensagens instantâneas mais popular de o mundo. As etapas para ativar a função WhatsApp para ocultar o nome de usuário são as seguintes:

Primeiro, digite no google o código: Unicode U+2800 .

. Logo depois, clique no primeiro resultado.

Copie o espaço em branco.

Cole esse espaço no espaço ‘Editar’ do seu nome de usuário do WhatsApp.

Por último, clique em ‘Salvar’.

Assim, seu nome ficará oculto para todos e apenas seu número de telefone ficará visível ao iniciar uma conversa no app de mensagens.

Ainda sobre privacidade, neste link detalhamos como ativar a verificação em duas etapas no aplicativo de mensagens WhatsApp, trazendo muito mais segurança para o usuário.

Texto com informações do site Fayerwayer