Youtuber explica a quantidade correta de borrifadas necessárias ao utilizar um perfume

Nem sempre o ‘problema’ da fixação e da projeção dos perfumes está na sua composição. Muitas pessoas acabam utilizando as fragrâncias de forma errada, seja nos lugares do corpo ou no número de borrifadas.

Pensando nisso, o Youtuber Junior Barretos, especializado em perfumes, fez um passo a passo com as dicas essenciais de como passar perfume e a quantidade certa de borrifadas.

Junior diz que não existe uma regra para o número de borrifadas que você deve utilizar e isso depende mais da potência do perfume. Perfumes fortes e amadeirados, por exemplo, precisam de apenas 2 ou 3 borrifadas. Já fragrâncias mais suaves é possível chegar até em 8 borrifadas na sua pele.

Em qual parte do corpo utilizar?

Pescoço

A segunda dica tem a ver com a distância correta entre o perfume espirrado e seu corpo. “A distância correta é entre 10 e 15 centímetros do seu copo, para que o jato possa sair de forma mais espaçada”, diz Junior. Para o pescoço, é essencial uma borrifada em cada lateral, respeitando esse espaço, além de uma borrifada no meio do pescoço e outra na nuca. Você deve tomar cuidado com perfumes de tonalidades fortes e roupas claras, pois o líquido pode manchar.

LEIA TAMBÉM: 7 perfumes nacionais COM CHEIRO DE RICA

Mãos

Outro ponto para utilizar os perfumes, mas que geralmente ninguém utiliza, são as cotas das mãos ou a parte de cima do pulso. “Eu não gosto de borrifar nos pulsos pois eu encosto muito em todo lugar que eu chego e isso faz com que a fixação do perfume na minha pele diminua”, explica o especialista.

Braço

Conforme explicado, caso você esteja utilizando uma fragrância mais suave, você também pode utilizar uma borrifada em cada lado do braço, próximo ao cotovelo.

Clima

Além do número de borrifadas e o local, outro ponto importante para prestar atenção é para qual clima a fragrância é indicada. Ainda falando sobre os amadeirados, esse aroma é perfeito para eventos noturnos e dias frios, mas não combina com dias ensolarados.

Ambiente

O ambiente também conta muito e é responsável pelo número de borrifadas que você vai utilizar. Para a balada, por exemplo, você pode caprichar no número de apertadas no perfume, pois no ambiente existe uma complexidade de cheiros e provavelmente você quer chamar a atenção. Já para lugares como bares ou pizzarias o mínimo possível de borrifadas é o recomendado.