Você pode estar recebendo apenas ‘migalhas’ no seu relacionamento e não percebeu

Em sua grande maioria, os inícios dos relacionamentos são confusos e cheios de mistérios. Aquele período de trocas de mensagens esporádicas, emojis de coração nos stories do Instagram e várias promessas de encontros é realmente bem estranho, sem saber muito o que está por vir.

Não existe nada de errado em passar por essa situação com quem você está flertando - e gostando - por alguns meses, o problema surge quando uma pessoa está dando falsas esperanças à outra, entrando e saindo de ‘algo sério’ quando lhes convém e levando esse tipo de atitude adiante.

É comum dar novos termos para problemas antigos. De acordo com o Metro Reino Unido (em inglês), esse é um comportamento de namoro também conhecido como ‘migalhas de pão’. E piorou com o avanço das redes sociais.

O que é

Trata-se de despertar o interesse de alguém sem a recompensa de um encontro ou relacionamento. “A chave para detectar esse comportamento é entender o padrão e perceber quando alguém está sendo genuíno ou se sente esquisito quando se fala em um relacionamento mais sério”, sugere a especialista em relacionamentos Cheryl Muir.

Faça o seguinte questionamento: essa pessoa parece interessada? Ela está fazendo perguntas sobre você e sua vida? Se lembra de detalhes de sua última conversa e pergunta sobre eles mais tarde ou ela fica na superfície, como se eles tivessem copiado e colado sua mensagem e respondendo parecendo um robô?

“Se for o último, e combinado com mensagens inconsistentes ou esporádicas, é um sinal de alguém que não está comprometido em seguir em frente com você ou não está procurando um relacionamento significativo de longo prazo”, diz a especialista.

Outro sinal claro de que você está recebendo apenas migalhas é que seu companheiro continua a fazer sugestões de planos futuros e depois desaparece novamente, com muitas desculpas e nenhum assumido.

“Eles podem gostar de coisas nas mídias sociais ou enviar uma mensagem para você – mas não há consistência e nunca fazem você se sentir valorizado. “Ou eles entrarão em contato quando perceberem que outras pessoas nas suas redes sociais estão interessadas em você.”, diz a psicóloga Emma Kenny.

Isso pode significar que essa pessoa possui um elemento competitivo: ela está pouco interessada em você, mas se mostram mais interessados quando parece que outra pessoa está na sua, então eles tentam sabotá-lo.

O que fazer

“Se isso sempre acontece com você, é sempre bom pensar consigo mesmo ‘o que há em mim que pode fazer essas coisas acontecerem?’’ Sugere Emma. A ideia é pensar nos seus relacionamentos passados e entender como eles ocorreram. Eles foram relacionamentos bons e respeitosos? Se a resposta for sim, provavelmente você está passando apenas por uma fase diferente e pra quem acredita, por uma fase de azar.

“Se, no entanto, você nunca conseguiu manter um relacionamento ou foi tratado muito assim no passado, é provável que você seja muito indulgente, espera muito pouco das pessoas ou tenha limites flexíveis”, completa a psicóloga.

Por fim, as especialistas finalizam dizendo que você merece ser tratada com respeito e, se alguém não está fazendo isso, talvez seja hora de ignorar as migalhas de pão e ir em busca de um pão inteiro.

