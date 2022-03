Você dorme com alguma luz ligada? Cuidado! Isso pode fazer mal para o seu coração

Para uma noite de sono saudável, é necessário que alguns rituais sejam cumpridos, como ter uma rotina diária com o mesmo horário de dormir e acordar, evitar ingerir alimentos próximo da hora de se deitar e não se expor à luz do celular quando estiver na cama. Mas além disso, uma pesquisa diz que a luz é muito mais maléfica ao sono do que se imagina.

O estudo apontado nesse texto diz que a exposição à luz durante o sono, mesmo que moderada, aumenta o risco de doenças cardíacas e resistência à insulina. Por isso, fechar as persianas, desligar as lâmpadas, o celular e a televisão na hora de dormir evita maiores complicações.

“Uma única noite de exposição moderada à iluminação ambiente durante o sono pode prejudicar a regulação da glicose e o sistema cardiovascular, que são fatores de risco para doenças cardíacas, diabetes e síndrome metabólica”, diz a principal autora da pesquisa, Phyllis Zee, da Northwestern University, dos Estados Unidos.

Daniela Grimaldi, outra autora do estudo, também diz que dormir em um quarto moderadamente iluminado à noite ao invés de dormir em um quarto totalmente escuro ativa o sistema nervoso autônomo, o que é ruim, pois normalmente a frequência cardíaca e outros parâmetros cardiovasculares são mais baixos à noite e mais altos durante o dia.

A resistência à insulina ocorre quando as células dos músculos, gordura e fígado não respondem bem à insulina e não podem usar a glicose no sangue para obter energia. Para compensar, o pâncreas produz mais insulina e, com o tempo, o nível de açúcar no sangue aumenta.

Existem evidências de que a exposição à luz durante o dia aumenta a frequência cardíaca por meio da ativação do sistema nervoso simpático, colocando o coração em movimento e aumentando o estado de alerta para enfrentar os desafios do dia. “Nossos resultados indicam que um efeito semelhante também ocorre quando a exposição à luz ocorre durante o sono noturno”, diz Zee.

As autoras recomendam então não deixar a luz acessa durante à noite, mas se for necessário, no caso de idosos por questões de segurança, por exemplo, é melhor deixá-la fraca perto do chão e optar por uma cor âmbar ou cor vermelha/laranja, que é menos estimulante para o cérebro do que branco ou azul.

