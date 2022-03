Perfumes femininos BONS E BARATOS para utilizar no CALOR

Mesmo com o verão chegando ao fim, o Brasil é conhecido por regiões com climas quentes quase que o ano todo. E se você habita em algum desses locais, talvez você passe por algumas situações específicas.

Uma delas é ter um guarda-roupa quase 100% verão, com poucas peças para o frio e que ficam guardadas bem lá no fundo. Mas além das roupas, outro ponto que você deve ter atenção é com os perfumes, pois nem todos eles combinam com o calor.

Pensando nisso, o youtuber especializado em perfumaria, Junior Barreiros, fez uma lista com os melhores perfumes femininos bons, baratos e perfeitos para serem utilizados em dias quentes. Veja a seguir:

Live Luxe - Jennifer Lopez

O especialista comenta que o perfume é uma verdadeira ‘salada de frutas’, com toque de pêssego e pera se sobressaindo e com acordes florais completando o aroma. É uma verdadeira fragrância frutada ideal para os dias quentes.

Glow - Jennifer Lopez

Outro perfume da linha dessa celebridade. Lançado em 2002, possui no topo Néroli, Flor de Laranjeira e Toranja. No coração Jasmim, Rosa e Tuberosa e no fundo Almíscar, Sândalo, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Baunilha e Âmbar. Um perfume gelado, porém marcante, ideal para o dia-a-dia de sol.

Queen of Seduction Absolute - Antonio Banderas

Um floral frotado agradável e um pouco mais sensual. Dependendo da pele, dura aproximadamente seis horas com uma boa projeção.

Samia - Thera Cosméticos

A fragrância nacional é perfeita para quem gosta de ‘cheiros limpos’. O especialista diz que o cheiro é inspirado em aromas de lençóis de algodão recém-lavados, com ótima fixação e projeção.

Kaiak Aero Feminino - Natura

Essa já é uma marca bem conhecida em solo nacional. É uma fragrância aquática, cítrica e fresca, que também traz uma sensação de limpeza.

