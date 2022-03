Os signos que escondem uma fortaleza quando estão apaixonados

Por mais que muitos evitem demonstrar, a conquista é um período delicado e que pode deixar muitas pessoas confusas. Sendo assim, alguns signos podem chegar a ocultar suas próprias fortalezas por insegurança ao iniciar uma conexão.

Confira quais são eles e os motivos que levam a isso:

Áries

O ariano pode ser apontado como egocêntrico muitas vezes na vida e acaba ficando com medo de assumir uma condição importante da sua personalidade, a de líder. Quando está apaixonado, ele tenta não destacar este aspecto e cederá bastante para que o outro não julgue que ele gosta de estar na frente sempre. Com o tempo, ele deixa que suas intenções transpareceram e usam positivamente no amor.

Touro

O taurino é um dos signos que mais tem medo das mudanças e, além de prevenido, constrói uma fortaleza estável. Quando está apaixonado, este signo pode tentar ocultar sua vontade de ter algo mais sólido para não parecer que está levando tudo muito rápido. Esta intenção começa apenas a voltar a tona quando ele sente que o outro está disposto a fazer o mesmo. A segurança é o que determina a demonstração deste lado da sua personalidade.

Gêmeos

O geminiano irá tentar esconder sua inquietação, que o faz ser curioso e expansivo, pois tem medo que as pessoas não o levem a sério. Como isso faz parte da sua essência, ele acabará demonstrando logo que deseja aprender e fazer descobertas com quem ama, principalmente se a pessoa mostrar que também está aberta a isso.

Câncer

O canceriano pode ter muita intuição e disposição para se aprofundar nos sentimentos do outro. No entanto, ele em medo de assustar quem não lida com o mundo interior da mesma forma e acaba pairando na superficialidade durante um tempo. Ao se sentir mais seguro para poder dar este passo, começa a motivar esta troca na conexão, se esforçando para que ela seja feita da melhor maneira possível.

