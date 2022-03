Os signos do zodíaco que se aproximam do amor

A terceira semana de março de 2022 trouxe desafios, mas também aproximará alguns signos do amor. É importante saber o que está reservado e como lidar com isso para ter bons resultados.

Confira quais são os signos que passam por esta fase de atração:

Touro

A sensualidade e o poder de atração aumentam gradualmente esta semana. Esteja preparado para novidades na vida amorosa e busca de prazer. Conversas acontecem com mais facilidade, mas também é preciso ter cuidado com a maior sensibilidade que pode gerar emoções intensas em desentendimentos. Limpe e a mente para poder desfrutar do coração.

Câncer

Você causa uma ótima impressão agora! A conexão com as pessoas se torna mais fácil e você consegue destacar suas habilidades; a chance de atrair quem tem muito em comum aumentará. Lembre-se de ter mais coragem para se abrir aos sentimentos e assumir os objetivos que almeja nos relacionamentos.

Capricórnio

O romantismo pode ser ativado esta semana e tudo ficará mais íntimo e intenso. Mensagens e palavras devem ser usadas a seu favor. Aprenda novas formas de sair da rotina e explorar seus sentimentos para não afastar quem ama; os problemas são resolvidos com maior facilidade durante esta fase.

Confira mais: Os signos que precisam deixar o passado para trás

Aquário

É possível refletir mais sobre os esforços que acompanham o amor e compreende-los; isso abre seu coração para a conexão sincera e reconciliação. Aproveite este momento para manter comunicações positivas e encantar com o seu lado mais emocional. Não tema mergulhar nos sentimentos.

Peixes

As palavras se tornam muito mais fáceis e pacíficas, o que atrai quem está ao redor. Como a intuição também está em alta, a chance de encontrar o amor nas pessoas certas aumenta. Não tenha medo de tomar a iniciativa ou dar passos nos relacionamentos; é melhor aproveitar a confiança. Apenas tenha cuidado com impulsos sentimentais que não são positivos.