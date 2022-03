Os signos do zodíaco que precisam de amor próprio

A terceira semana de março de 2022 chegou e cada signo do zodíaco terá o seu desafio. Para alguns, chegou a hora de cultivar e aumentar ainda mais o amor próprio para ter bons resultados.

Confira quais são eles e como fazer isso:

Virgem

Esta é uma fase de olhar detalhes com atenção e expandir seu olhar para enxergar a realidade; tenha a mente mais aberta, pois as respostas chegaram. O amor próprio irá ajudar a apreciar mais sua história e reconhecer sua capacidade de seguir em frente com coragem. Existem transformações importantes ocorrendo e o que está escondido será destapado. Lembre-se que a evolução sempre trará mudanças.

Libra

Além de manter a calma, é preciso começar a curar alguns aspectos que já não devem mais fazer parte da sua vida. Tenha confiança e amor próprio para lidar com os problemas sem jogar a toalha; desentendimentos e conflitos acontecem na vida de todos, o que determina a solução é a forma como cada um lida com isso. Saiba quais são as batalhas e competições que valem a pena e não apenas sugam as suas energias. O passado também pode retornar.

Escorpião

Chegou a hora de ter mais amor próprio e confiança para poder levar suas ideias adiante. A criatividade está em alta e é hora de buscar caminhos importantes; reconheça e valorize os seus aliados. Permita que as mudanças positivas cheguem e esteja preparado para experimentar novos crescimentos.

Sagitário

É hora de ter amor próprio para valorizar seus esforços e tudo o que foi conquistado. As tensões devem surgir, mas é importante mudar focos e hábitos para lutar por aquilo que é importante para você; independência é importante. Muita coisa boa está por chegar, mas é preciso ter força para desapegar de algumas cargas que não são suas.

