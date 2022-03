Os 5 insetos MAIS PERIGOSOS do mundo Imagem: Pexels

Você provavelmente já ouviu a frase “tamanho não é documento” e esses insetos fazem jus a ela. Mesmo pequenos e de aparência inofensiva, eles podem ser muito perigosos. Seja por sua picada dolorosa ou pela transmissão de doenças, esses seres vivos muitas vezes são fatais.

Confira a seguir a lista com os 5 insetos mais perigosos do mundo de acordo com o site Bombeiros Socorristas.

Mosquito

Você deve estar se perguntando porque os mosquitos estão nesta lista, correto? Pois bem, eles não estão aqui por possuírem uma picada dolorosa, mas sim pelas doenças que eles podem transmitir, como malária, Zika, Dengue e febre amarela, que podem causar graves problemas à saúde, levando a óbito.

Formiga Dorylus

Essa espécie de formiga é conhecida por formar uma colônia gigantesca. Elas se tornam perigosas pelo seu ataque em grupo, com suas vítimas recebendo fortes ferroadas.

Abelha africanizada

Ela já apareceu aqui no site do Metro em outras ocasiões. A ‘abelha assassina’ pode chegar até 20 mm de comprimento. Elas perseguem as prezas em grupo e picam repetitivamente, causando a morte.

Mosca tsé-tsé

Glossina é um género de moscas da família Glossinidae, que levam o nome de tsé-tsé devido as línguas manto da África equatorial, local onde habitam. A picada dessa mosca é responsável por transmitir rypanosoma brucei, causador da doença do sono. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 500 mil pessoas, principalmente da região subsaariana da África, são infectadas anualmente pelo parasita.

Vespa-mandarina

Vespa-mandarina ou vespa-gigante-asiática é a maior do mundo da sua espécie. Ela possui cerca de 5 centímetros com um ferrão de 6 milímetros, três vezes maior que um ferrão de abelha comum, injetando um veneno no tecido da pele. Masato Ono, entomologista da Universidade Tamagawa,, descreveu a sensação da picada como “um prego quente sendo enfiado na minha perna”.

