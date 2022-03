NASA: Sonda Perseverance revela foto ‘impressionante’ de Marte; confira registro

A sonda Mars Perseverance Rover da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente uma foto ‘impressionante’ do Planeta Vermelho.

Como detalhado pela NASA, o Rover Perseverance Mars captou a vista rochosa em frente ao morro de Santa Cruz na Cratera Jezero, em Marte.

A imagem é um mosaico de cores aprimoradas de vários registros, captadas pela sonda espacial. Ela foi criado usando as visualizações do olho esquerdo e direito do sistema de câmera Mastcam-Z da Perseverance.

Como detalhado pela NASA, o Rover abrirá caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e caracterizará a geologia de Marte e o clima passado.

Sonda Perseverance da NASA revela foto ‘impressionante’ de Marte

Perseverance também será a primeira sonda espacial a coletar e armazenar amostras de rochas marcianas, como as que você vê aqui.

Esses pedregulhos são exemplos do tipo de rocha que a equipe chamou de “Ch’al” (pronuncia-se “chesh”), a palavra navajo para “sapo”.

Ainda de acordo com as informações, os pedregulhos têm cerca de 50 centímetros de diâmetro em média. Confira registro impressionante:

Mars Perseverance Rover da NASA

Mars 2020 foi enviado da Terra no veículo de lançamento Atlas V em 30 de julho de 2020 pela NASA.

A confirmação do pouso na cratera marciana Jezero ocorreu em 18 de fevereiro de 2021.

NASA (Nasa)

Texto com informações da NASA