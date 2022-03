Detox de maçã e mamão para melhorar a digestão e perder peso com saúde; confira preparação

O detox de maçã e mamão é uma ótima opção para melhorar a digestão e perder peso com saúde.

A maçã é ótima para ajudar o trato intestinal a trabalhar melhor, assim como o mamão.

Receita de Detox para melhorar a digestão e perder peso com saúde

Além disso, o abacaxi adiciona uma quantidade de água essencial para este suco além de aportar antioxidantes poderosos na manutenção da saúde.

Ingredientes:

uma maçã

400g de mamão

400g de abacaxi

Preparação: lave, descasque e pique as frutas. Junte tudo no liquidificador e bata até que fique homogêneo.

Alerta importante: Lembre-se sempre que bebidas detox não substituem quaisquer refeição ou alimento, elas são complementares à saúde.

Por isso, um nutricionista (profissional especializado) deve ser consultado a respeito da elaboração de qualquer dieta.

Detox de abacaxi ajuda a emagrecer e elimina toxinas

Este smoothie detox também pode ajudar a limpar as toxinas do corpo, além de contribuir com a perda de peso.

A fruta possui vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, manganês, magnésio e potássio. A preparação fica pronto em menos de 5 minutos e tem um sabor ótimo. Ingredientes:

Um xícara e meia de água

Uma xícara de abacaxi cortado (250g)

Um pepino

Um limão

12 tâmaras

Preparação: adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir a textura desejada.