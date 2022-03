A balada é um ambiente de muitas sensações e impressões. A maioria das pessoas estão ali pela música, pela confraternização e também pela paquera. Por isso, a ideia é chamar a atenção, não apenas com os looks, mas também com os aromas.

Por isso, a seguir você confere 7 perfumes femininos para arrasar na balada.

7. Euphoria – Calvin Klein

A ideia é utilizar fragrâncias forte, por isso Euphoria está nesta lista. O perfume já ganhou o prêmio de “melhor fragrância de luxo feminina” e é ideal para ocasiões especiais, nas quais você deseja chamar atenção, logo, a balada seria uma boa escolha.

6. Glamour Secrets – O Boticário

É uma composição mais frutal, o que não faz o perfume ficar para trás, pois seu aroma segue uma linha tênue entre o doce e o forte, ou seja, ideal para uma balada/barzinho, com menos agitação e mais conversa.

5. Midnight Fantasy – Britney Spears

Com o slogan “A magia começa à meia noite”, não tem muito o que dizer sobre essa fragrância, não é mesmo? Ela é perfeita para quem adora um cheiro bem doce, forte e com um fundo cítrico. Possui excelente fixação.

4. S. Excès Femme – Eudora

A fragrância sensual é um âmbar baseada em uma essência do sudeste asiático, perfeita para conquistar alguém. Se o intuito for esse, é a melhor escolha da lista.

3. Lilly Essence – O Boticário

Inspirada em lírios, a fragrância possui um toque suave, sem deixar de ser marcante.

2. 212 VIP – Carolina Herrera

Um dos perfumes femininos mais clássicos de todos os tempos não poderia fixar de fora dessa lista. Além de cheirosa, a fragrância é exclusiva e glamorosa. Indicada totalmente para a noite, é difícil encontrar outro aroma igual esse.

1. Lady Million – Paco Rabanne

O perfume para ‘a mulher de milhões. Lady Million possui aroma floral amadeirado, delicado e ao mesmo tempo marcante.