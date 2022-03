Pensando na possibilidade de ter a sessão do WhatsApp em vários dispositivos ao mesmo tempo, a plataforma lançou recentemente uma função multidispositivo.

A maioria dos usuários já sabem que pode ter o WhatsApp Web em seus computadores enquanto também usa o telefone, principalmente no momento em que não podemos pegar o smartphone e só podemos ficar de olho na tela do PC.

O WhatsApp agora permite que uma única conta seja aberta em vários dispositivos ao mesmo tempo, como detalhado pelo site FayerWayer.

WhatsApp: assim você pode usar a mesma conta do app em vários dispositivos ao mesmo tempo

Você pode usar o WhatsApp em até quatro aparelhos conectados ao mesmo tempo, sem precisar manter seu celular conectado à internet.

No entanto, lembre-se de que é possível usar o WhatsApp somente em um celular por vez, como detalhado pelo blog da plataforma. Confira como:

Conectar um aparelho

Abra o WhatsApp Web ou o WhatsApp para computador no aparelho que você deseja conectar.

Android

Abra o WhatsApp no seu celular.

Toque em Mais opções > Aparelhos conectados.

Toque em CONECTAR UM APARELHO.

Desbloqueie seu celular:

Se a autenticação biométrica estiver ativada, siga as instruções exibidas na tela.

Se a autenticação biométrica não estiver ativada, você precisará informar o PIN usado para desbloquear seu celular.

Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.

iPhone

Abra o WhatsApp no seu celular.

Toque em Configurações.

Toque em Aparelhos conectados.

Toque em Conectar um aparelho.

Se você estiver usando o iOS 14 ou versão posterior, desbloqueie seu celular:

Use o Touch ID ou o Face ID para desbloquear.



Se a autenticação biométrica não estiver ativada, você precisará informar o PIN usado para desbloquear seu celular.

Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.

Ainda de acordo com as informações, suas mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas são protegidos com a criptografia de ponta a ponta, trazendo mais privacidade.