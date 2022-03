Os signos que escondem seu mundo a parte até de quem amam

Reprodução - 500 Days of Summer (Fox Searchlight Pictures)

Todas as pessoas podem ter um mundo interior que está completamente à parte, seja ele comando por sonhos, emoções, sentimentos, fantasias, entre outros. No entanto, alguns signos são mestres e guardar seus “reinos” a sete chaves e não compartilham nem com aqueles que amam.

Confira quais são e suas o que os levam a agir desta maneira:

Sagitário

O sagitariano costuma ter um mundo de sonhos e assuntos místicos muito potente dentro deles, mas nem sempre ele permite que as outras pessoas saibam disso; o medo de ser julgado e menos levado a sério pode sim afetá-lo. Ele reflete muito e tende a usar a intuição, acessando informações importantes. Quando isso se desequilibra, pode pecar achando que é dono da verdade e até ser arrogante.

Capricórnio

O capricorniano permite que todos vejam sua postura firme e madura, mas ele esconde os sentimentos intensos que envolvem o amor e os fazem idealizar até dos parceiros. Quando entra neste mundo, este signo sonha e planeja cenários perfeitos, o que também gera frustrações quando a realidade não é alcançada. Mais uma vez, ele tende a guardar os descontentamentos e sofrimentos até não poder mais.

Aquário

O aquariano costuma parecer muito determinado e transparente, mas ele também é sonhador, se desconectando bastante da realidade em seu mundo a parte. Como não demonstra isso de forma aberta ou leva para o emocional, guarda segredos e até expectativas que nem sempre são alcançadas; isso pode acabar com o seu humor, mas ninguém irá entender.

Peixes

Existe um mundo de sonhos e fantasias que o pisciano nunca revelará completamente. Ele pode ir de um momento ao outro até o passado ou futuro, vivendo sensações e sentimentos que guarda apenas para si. Quem é do mesmo signo até consegue compreender a montanha russa de emoções, já os mais duros se sentirão afastados dessa essência.

