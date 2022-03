Os signos que deixam o amor tedioso quando decidem ir embora

Alguns signos do zodíaco amam de forma emocionante e vivem relacionamentos marcantes. Por isso, quando vão embora podem deixar a vida amorosa do outro com menos ação e até tediosa.

Confira quais são:

Áries

O ariano possui um ritmo acelerado para viver e muitos podem não conseguir acompanhar. No entanto, este signo é apaixonado em seus relacionamentos e sempre está cheio de ideias. Ele gosta de fazer planos, mas também é espontâneo para criar experiências que se tornam marcantes de alguma maneira. Nenhum desafio é assustador para este signo, que sempre busca uma maneira de valorizar o momento. A carisma e força dele também fará falta, com certeza.

Gêmeos

O geminiano pode ser imprevisível e muito conectado com as amizades, o que nem todo mundo consegue compreender, principalmente no amor. Este signo é curioso e não só se aprofunda em explorar o mundo que interessa ao outro, como também apresenta o seu para trocar experiências. Com ele sempre existe diversão e novidade, o que parece renovar as energias e não deixa espaço para monotonia. Certamente, sua personalidade de bem com a vida irá deixar uma saudade profunda.

Sagitário

O sagitariano está sempre mudando em sua vida e assumindo novas aventuras, características que exigem bastante dos seus companheiros. No amor, ele quer compartilhar a vida de forma emocionante, buscando sempre novos caminhos para se aprofundar e expandir a mente ou formas de sentir. Ele é adepto dos vínculos intensos e profundos, alcançados com muita troca e convivência. A energia para viver e ser valente de amar de corpo e alma pode marcar muito as pessoas que se relacionam com este signo.

Peixes

O pisciano se transforma em uma ilha quando passa por problemas e quem o ama pode se sentir afastado. No entanto, quando se trata de relacionamento, este signo é um daqueles que gosta de viver sentimentos profundos e valoriza o romantismo. Como é atento aos detalhes e sonhos, ele vive experiências intensas para que a conexão seja cada vez mais mágica. Quando esta mente e coração lúdico decide ir embora, é natural sentir saudade da sensibilidade e empatia que não pode ser comparada.

