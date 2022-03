NASA flagra ‘monstruoso’ buraco negro que pode conter pistas para desvendar importantes mistérios no espaço

A descoberta de um buraco negro supermassivo em uma galáxia relativamente pequena pode ajudar os astrônomos a desvendar o mistério em torno de como os maiores buracos negros crescem.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores usaram o Observatório de raios-X Chandra da NASA para identificar um buraco negro contendo cerca de 200 mil vezes a massa do Sol enterrado em gás e poeira na galáxia Mrk 462.

Mrk 462 contém apenas várias centenas de milhões de estrelas, tornando-se uma galáxia anã. Por outro lado, nossa Via Láctea abriga algumas centenas de bilhões de estrelas. Esta é uma das primeiras vezes que um buraco negro supermassivo fortemente enterrado ou “obscurecido” foi encontrado em uma galáxia anã.

Em galáxias maiores, os astrônomos geralmente encontram buracos negros procurando os movimentos rápidos das estrelas nos centros das galáxias. No entanto, as galáxias anãs são muito pequenas e fracas para a maioria dos instrumentos atuais detectarem isso.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores neste estudo usaram o Chandra para observar oito galáxias anãs que já haviam mostrado indícios de crescimento de buracos negros. Desses oito, apenas Mrk 462 mostrou a assinatura de raios-X de um buraco negro em crescimento.

A intensidade incomumente grande de raios-X de alta energia em comparação com raios-X de baixa energia, juntamente com comparações com dados em outros comprimentos de onda, indica que o buraco negro Mrk 462 é fortemente obscurecido pelo gás.

Uma explicação alternativa é que o universo primitivo foi semeado com buracos negros contendo dezenas de milhares de massas solares quando foram criados – talvez a partir do colapso de gigantescas nuvens de gás e poeira.

Uma grande fração de galáxias anãs com buracos negros supermassivos favorece a ideia de que pequenas sementes de buracos negros da primeira geração de estrelas cresceram surpreendentemente rapidamente para formar os bilhões de objetos de massa solar no início do universo.

Como detalhado pela NASA, uma fração menor inclinaria a balança para favorecer a ideia de que os buracos negros começaram a vida pesando dezenas de milhares de sóis.

Essas expectativas se aplicam porque as condições necessárias para o colapso direto de uma nuvem gigante para um buraco negro de tamanho médio devem ser raras, portanto, não se espera que uma grande fração de galáxias anãs contenha buracos negros supermassivos.

Ainda de acordo com as informações, buracos negros de massa estelar, por outro lado, são esperados em todas as galáxias.

Texto com informações da NASA