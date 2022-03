NASA detecta estrela minúscula no espaço responsável por liberar feixe descontrolado de matéria e antimatéria

Uma imagem do Observatório de Raios-X Chandra da NASA mostra um feixe extremamente longo, ou filamento, de matéria e antimatéria que se estende de um pulsar relativamente pequeno.

Como detalhado pela NASA, por meio de um comunicado, uma estrela minúscula no espaço é responsável por liberar feixe descontrolado.

Com sua tremenda escala, esse feixe pode ajudar a explicar o número surpreendentemente grande de pósitrons, as contrapartes de antimatéria dos elétrons, que os cientistas detectaram em toda a Via Láctea.

Como detalhado pela NASA, o painel à esquerda mostra cerca de um terço do comprimento do feixe do pulsar conhecido como PSR J2030+4415 (J2030 abreviado), localizado a cerca de 1.600 anos-luz da Terra.

J2030 é um objeto denso do tamanho de uma cidade que se formou a partir do colapso de uma estrela massiva e atualmente gira cerca de três vezes por segundo. Raios-X do Chandra (azul) mostram onde as partículas que fluem do pulsar ao longo das linhas do campo magnético estão se movendo a cerca de um terço da velocidade da luz.

A grande maioria do Universo consiste em matéria comum em vez de antimatéria. Os cientistas, no entanto, continuam a encontrar evidências de um número relativamente grande de pósitrons em detectores na Terra, o que leva à pergunta: quais são as possíveis fontes dessa antimatéria? Os pesquisadores do novo estudo Chandra de J2030 pensam que pulsares como esse podem ser uma resposta.

Como detalhado pela NASA, os pulsares geram ventos de partículas carregadas que geralmente estão confinadas em seus poderosos campos magnéticos. O pulsar está viajando pelo espaço interestelar a cerca de meio milhão de milhas por hora, com o vento atrás dele.

Um choque de gás na proa se move na frente do pulsar, semelhante ao acúmulo de água na frente de um barco em movimento. No entanto, cerca de 20 a 30 anos atrás, o movimento do choque do arco parece ter parado e o pulsar o alcançou.

A colisão que se seguiu provavelmente desencadeou um vazamento de partículas, onde o campo magnético do vento pulsar se ligou ao campo magnético interestelar.

Como detalhado pela NASA, como resultado, os elétrons e pósitrons de alta energia podem ter esguichado através de um “bico” formado pela conexão com a Galáxia.

Ainda de acordo com as informações, filamentos de pulsares que foram descobertos recentemente, como J2030, mostram que as partículas realmente podem escapar para o espaço interestelar e, eventualmente, chegar à Terra. Confira:

Crédito (X-ray: NASA/CXC/Stanford Univ./M. de Vries; Optical: NSF/AURA/Gemini Consortium)

Texto com informações da NASA