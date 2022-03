Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 15 a 18 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 15 a 18 de março de 2021:

Áries

Objetivos são alcançados e a sorte chegará na vida amorosa. Cuidado apenas com falsidades e mentiras ao seu redor. Tenha força.

Touro

Comece a se preocupar dos seus problemas e deixe de perder tempo com os outros. Algo será concretado a seu favor, então não fique mais tão tenso.

Gêmeos

Hora de saber quais são as suas responsabilidades e a dos outros; assim você pode iniciar as mudanças certas. Aprenda a solucionar seus problemas com equilíbrio e abrir novas portas para do amor.

Câncer

Acredite mais no seu poder de sedução e também no seu valor. É hora de se afastar de conflitos e começar a cuidar mais de você. Limpe sua vida da negatividade.

Leão

Retome suas forças com paciência e positividade. Ao deixar o passado e mirar no futuro, é possível tomar atitudes, mesmo que com calma, para chegar onde deseja no final.

Virgem

Mudanças e notícias sobre viagens. Mantenha o equilíbrio e use o poder das palavras para resolver problemas. Reencontros. Esqueça o passado. Atenção redobrada com gravidez.

Libra

Compromissos e mudanças que mexem com os sentimentos. Tenha flexibilidade e abra os olhos para enxergar o amor, mesmo onde você não espera.

Escorpião

Boas notícias e sorte. Permita que a positividade e entusiasmo estejam em sua vida. Novos caminhos se abrem e o amor chega.

Sagitário

Coincidências da vida. Use a intuição e não se permita controlar. Mantenha distancia de pessoas imaturas e manipuladoras, principalmente do sexo masculino.

Capricórnio

Fertilidade em alta. Controle o humor e seja mais simpático para atrair o que quer. Lembre-se de ouvir e se divertir mesmo quando as coisas não saem como o esperado.

Aquário

Pare de adiar algumas coisas e comece a procurar companhia. Esclareça assuntos que estão travados e o impedem de seguir em frente.

Peixes

Problemas são vencidos e você pode colher o bem finalmente. É hora de aceitar algumas evoluções e cuidar melhor de si mesmo.

