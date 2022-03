Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 15 a 18 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 15 a 18 de 2022:

Áries

Mudanças importantes; não se feche para as transformações. Algumas palavras precisam ser relevadas com a paciência, pois é necessário evitar discussões desnecessárias.

Touro

Novas oportunidades para agir da melhor maneira. Não deixe a tristeza tomar conta dos seus dias e diminua o estresse. É preciso ter atenção com traições.

Gêmeos

Novos começos e propostas para melhorar as coisas; o amor supera qualquer conflito. Uma mudança de casa pode ocorrer ou um passo importante do casal.

Câncer

Sentimentos intensos envolvendo o passado ou finalizações; é hora de começar a superar e abrir os olhos para amores verdadeiros. Atenção redobrada com traição.

Leão

Hora de focar na vida a dois de maneira positiva, se afastando de conflitos e fofocas. Lembre-se de resolver tudo com paciência; os nervos só aumentam os problemas.

Virgem

Mensagens e notícias fazem esta semana ser intensa. Cuide da saúde e não se feche para sentimentos. É importante ter um diálogo positivo. A fertilidade está em alta.

Libra

Hora de se libertar do controle e compreender que mesmo em um relacionamento, cada um deve ter seu espaço. É importante manter a calma e ser maduro para resolver os problemas. Medos atrapalham.

Escorpião

Trate as pessoas com respeito acima de qualquer coisa. É hora de buscar momentos de prazer para aliviar a vida e a reascender a chama do amor. Conversas devem ser pacíficas.

Sagitário

Não discuta tanto e comece a enxergar os benefícios das mudanças. É hora de superar algumas coisas envolvendo o passado e ter um novo inicio.

Capricórnio

Permita que a outra pessoa também nutra o relacionamento. Seja mais positivo e não deixe sua mente ou coração na melancolia do passado. A vida é agora.

Aquário

É hora de dar ouvidos a intuição e superar os desafios. Tome algumas iniciativas e não tema expandir os horizontes.

Peixes

Cuidado com o estresse. Sentimentos podem mudar, mas é preciso ter consciência para esclarecer a situação. Você tem a capacidade de compreender o que sente.

