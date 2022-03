7 perfumes nacionais COM CHEIRO DE RICA Imagem: Pexels

Cada fragrância escolhida apresenta uma proposta diferente. Às vezes você deseja um perfume com um cheiro marcante, que esbanje glamour e que mostre poder, porém, nem sempre existe orçamento para adquirir um perfume importado com essas características.

Mas saiba que você pode sim ter cheiro de rica com ótimos perfumes nacionais! A seguir você confere uma lista preparada pelo Youtuber especialista em perfumes, Junior Barreiros, com 7 perfumes femininos nacionais com aromas que esbanjam riqueza.

7 - Luna Radiante

O perfume Luna Radiante é da família olfativa dos chipres. Seu nome não é atoa: essa fragrância é radiante, luminosa e que marca presença por onde passa, como uma verdadeira mulher poderosa.

As notas de topo são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa as notas de coração são Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Priprioca e Musgo.

6 - Gigi (Avatim)

Toda riqueza já começa pelo seu frasco totalmente elegante. Além disso, de acordo com o especialista, seu aroma lembra o perfume importado Ange ou Démon. É um perfume Floral Frutado Gourmet que, além de cheiro de rica, é essencial para as mulheres que querem sensualizar. A escolha ideal para uma mulher sexy e empoderada.

Seu aroma é bem doce e leva Ameixa, Figo e Romã no topo; Jasmim, Orquídea e Lírio no coração e Almíscar, Cedro e Âmbar no fundo.

5 - Ilía Dual

A fragrância Ilía Dual mostra toda sua riqueza ao colocar uma nota de couro muito presente. Para acompanhar o couro, a canela e o benjoim fazem um contraponto também marcante. De acordo com Junior é um perfume muito exclusivo.

Por ter notas muito marcantes, seu uso é mais indicado para a noite em estações como outono e inverno.

4 - Glam (Mahogany)

Se você não deseja apenas ter cheiro de rica, mas também de glamorosa, escolha essa fragrância. Ela possui seu lado sedutor e sexy, de uma mulher decidida, lembrando muito a fragrância Woman by Ralph Lauren. É um perfume versátil que pode ser utilizado no dia-a-dia.

O perfume é um floral frutado e entre as notas é possível encontrar Pera, Tuberosa, Flor de Laranjeira e Avelã.

3 - Essencial Oud

Mesmo sendo um dos mais chiques entre todos os perfumes nacionais, o perfume Essencial Oud é pouco versátil, por isso está em terceiro lugar no pódio. É um perfume amadeirado feminino feito para os dias frios do inverno, preferencialmente de noite.

Da lista, é um dos perfumes que mais fixam na pele, com mais de dez horas de fixação.

2 - Elysée Blanc

O segundo perfume da lista possui um aroma quase magnético, que atrai a atenção por onde passa. É um floral branco que remete ao importado J’adore, da Dior. Mesmo sendo marcante, é possível utilizá-lo no dia-a-dia.

1 - Euphoria Sensuale (In the Box)

Um perfume que cheira uma mulher mais que rica, uma verdadeira milionária. É um perfume com uma fixação e projeção muito alta, por isso é preciso tomar cuidado no número de borrifadas que serão aplicadas. É mais indicado para o uso noturno, em festas e baladas.

Seu diferencial está na nota frutada de açaí, além da nota de íris que também se sobressai.

