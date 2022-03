WhatsApp: três maneiras de ler uma mensagem do app sem aparecer “online”

Às vezes, quando recebemos uma mensagem no app WhatsApp, pode vir de uma pessoa com quem não queremos ter muito contato... mas ainda queremos saber o que a mensagem diz.

É “impossível” ler sem que o destinatário possa ver que estamos online, mas existem alguns truques simples para isso, como detalhado pelo site Publimetro.

Três maneiras de ler uma mensagem do app sem aparecer “online”

Ativar widgets do WhatsApp

Desbloqueie o smartphone e vá para a tela principal, onde geralmente temos widgets como a previsão do tempo ativados.

Quando encontrar um Widget do WhatsApp, segure e arraste-o para a página vazia, porque ao contrário de um ícone de aplicativo que ocupa um único quadro, este widget tem 4 quadros de largura por 2 quadros de altura.

Com o a função atividade, poderá ler uma mensagem do app sem aparecer “online”.

Respondendo a partir de notificações

Outra maneira semelhante é ativar as notificações no seu celular para o aplicativo WhatsApp especificamente.

Ao receber uma mensagem do WhatsApp, você a verá refletida na tela do celular e poderá lê-la na central de notificações ou na tela de bloqueio do celular.

Também pode respondê-las a partir daí, o que significa que você não precisará entrar no aplicativo para lê-las e/ou respondê-las e, portanto, não aparecerá online.

Ative o pop-up

O WhatsApp tem vários recursos para notificar um usuário que recebeu novas mensagens. E um deles é a janela pop-up. Ele aparece no meio da tela do celular quando é ativado e você recebe uma mensagem.

A função pode ser ativada para todos os contatos em Configurações> Notificações> Janela pop-up, ou apenas para aqueles que queremos ver sem ativar a confirmação, também conhecida como notificação personalizada.

Observe que este método é apenas para smartphones com Android versão 9 ou anterior.

Privacidade no app de mensagens WhatsApp

É importante considerar que a informação “visto por último” exibe a hora em que uma pessoa saiu do WhatsApp. Você pode controlar quem pode visualizar sua informação de visto por último nas configurações de privacidade.

Em outro ponto, o app usar tiques para confirmar o envio, o recebimento e a leitura de mensagens.

Mesmo com os truques, ao visualizar uma mensagem ao abrir uma conversa (e se sua confirmação estiver ativa), o outro usuário saberá que você abriu a mensagem por completo (com dois tiques de cor azul).