Os signos que precisam deixar o passado para trás

A terceira semana de março de 2022 começa e alguns signos recebem um chamado importante de cura e desapego com aquilo que já ficou para trás em suas vidas

Confira os signos que precisam desvencilhar a mente e o coração do passado:

Áries

Semana de compreender aquilo que precisa ser limpo e como esta faxina profunda o ajudará a se livrar do que vem travando a sua vida. É hora de redescobrir o equilíbrio emocional e começar a colocar cada coisa em seu lugar, inclusive aquelas relações que já não são prioridades porque deixaram de ter muita coisa em comum. Isso pode pedir um pouco mais de reclusão e tempo apenas para si, mas valerá a pena; é possível seguir em frente com muito mais confiança com esta tarefa cumprida!

Gêmeos

Existem muitos assuntos que você tem evitado tocar ou emoções que emergem e são escondidas rapidamente. É hora de começar a compreender porque estas questões ainda ocupam sua mente ou coração, pois só assim é possível encontrar as respostas e se libertar de pesos extras. Dê uma pausa para não se desgastar tanto e poder descansar também; você não pode dar o melhor de si quando está esgotado. A mente precisa de tempo e espaço, o que é alcançado com autocuidado e iniciativas para expressar o que está acontecendo.

Leão

Existem respostas e sonhos ficando mais claros. No entanto, é possível tornar isso realidade apenas se você começar a se curar para superar medos e tomar as rédeas da própria vida. Esta etapa será de descobertas e amadurecimento, pois a expansão chega quando se aprende a colocar ponto final ou limite naquilo que já não rende mais felicidade. É hora de passar a nutrir o que trará o crescimento, principalmente no amor. É possível que viagens ou novas jornadas comecem a ser planejadas.

