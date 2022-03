Os melhores perfumes para um encontro

Assim como as roupas, existe um perfume ideal para cada ocasião. Muitas pessoas, inclusive, possuem uma fragrância exclusiva só para eventos especiais, como encontros ou festas importantes.

Alguns aromas são puro charme e sedução, sendo as escolhas perfeitas para um encontro. Ficou curioso para saber em qual fragrância apostar para conquistar alguém? Veja a seguir as indicações do blog Sieno.

Bar

Feminino: Euphoria Feminino Eau de Parfum

Masculino: Animale Animale Masculino Eau de Toilette

Os bares é um dos lugares mais aconselháveis para um bom encontro. Nem muito intimista e nem muito público, é a escolha ideal para quem quer conversar bastante e claro, seduzir a parceira ou parceiro. Se o perfume for elogiado, perfeito! Com certeza o encontro está sendo positivo.

Euphoria é um perfume impactante composto de romã, madeira, orquídea e almíscar, uma fragrância sensual e sedutora. Já a escolha para os homens, Animale Animal possui um aroma forte, com notas de abacaxi, limão e patchouli.

Parque

Feminino: Acqua di Gioia Feminino Eau de Parfum

Masculino: Azzaro Chrome Masculino Eau de Toilette

Um encontro ao ar livre é um pouco mais intimista e romântico, logo pede fragrâncias mais cítricas, leves e suaves, que não chamam muita atenção. Acqua di Gioia é um perfume feminino aquático com notas frescas de limão e menta. Já para os homens a melhor escolha é Azzaro Chrome, com notas de bergamota, jasmim e cardamomo.

Cinema

Feminino: Nina La Tentation Feminino Eau de Toilette

Masculino: Boss Bottled Masculino Eau de Toilette

Esse é um local totalmente intimista, para encontros com intensões claras de beijar. Por conta disso, o perfume tem que chamar atenção. Pensando nisso, o Nina La Tentation Feminino Eau de Toilette possui notas doces e intensas de framboesa, macaron e amêndoas, perfeitas para se sobressair no ambiente. Já os homens podem investir no Boss Bottled Unlimited, com notas de bergamota, canela, gerânio, cravo-da-índia, madeira de cedro e vetiver, exalando confiança e sedução.