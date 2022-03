Os 10 perfumes mais elegantes e intensos

Combinando com a roupa, as fragrâncias podem dizer mais que palavras. Um perfume bem escolhido pode demonstrar diversas mensagens: alguns transmitem seriedade, outros sensualidade e alguns elegância e intensidade.

Caso você queira demonstrar elegância e está em dúvida em qual aroma apostar, na lista a seguir retirada do site We Fashion Trends você confere as melhores escolhas com essa característica.

Réplica - Maison Margiela

Fãs de aromas mais clássicos vão adorar esse perfume pois ele leva toques florais, amadeirados e empoeirados, lembrando uma antiga penteadeira.

Libre - Yves Saint Laurent

Além da sua embalagem elegante, o perfume de flor de laranjeira é muito especial. Foi lançado a somente três anos, mas já se mostra uma fragrância intensa.

Coco Noir - Chanel

Em praticamente todas as listas sobre fragrâncias é possível encontrar algum item da Chanel e nessa não seria diferente. O perfume altamente sofisticado apresenta bergamota, rosa, gerânio, patchouli.

Ambre Nuit - Christian Dior

De acordo com o seu criador, François Demachy, essa fragrância é delicada e forte ao mesmo tempo. Possui notas vibrantes de rosa turca e âmbar.

Peonia Nobile - Acqua di Parma

Uma fragrância bem equilibrada de peônia, âmbar e patchouli, combinando com framboesa, gerânio e pimenta-do-reino. O cheiro desse perfume vai deixar marcas irresistíveis por onde você passar.

Alamut - Lorenzo Villoresi

Quente e sensual, a fragrância compõe notas de madeira e âmbar.

Idôle - Lancôme

Um clássico da marca, composto por Rosa, jasmim e musk. Um perfume muito elegante sensual.

Nuit et Confidences - Annick Goutal Paris

Uma fragrância oriental com um toque de mistério. É composta por Incenso, almíscares e fava tonka.

For Her Fleur Musc - Narciso Rodriguez

A embalagem pode até parecer fofa, mas não se engane. O aroma almiscarado com adição de rosas, especiarias e madeira de âmbar transmite muita elegância e sensualidade.

Dia - Amouage

A elegância já inicia pela embalagem. É um perfume intenso, mas que pode ser usado diariamente. Possui toques de sálvia, folhas de violeta, pêssego, óleo de rosa, lírio, madeira de cedro.

