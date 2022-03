Nem todas as pessoas parecem estar preocupadas e interessadas em deixar o amor romântico fazer parte das suas vidas. Alguns signos podem transmitir esta energia, mas a verdade é que no fundo desejam muito viver uma história romântica.

Confira quais são os signos que desejam o amor em suas vidas mesmo sem dizer nada:

Áries

O ariano ama sua liberdade e demonstra isso sempre aproveitando a independência, movimentando-se e permitindo que as aventuras guiem sua vida. Isso faz com que as pessoas pensem que ele prefere permanecer aberto e disposto a aproveitar a diversidade em seus romances, não se apegando ninguém. No entanto, a verdade é que este signo é muito apaixonado e cede ao amor quando seu coração é fisgado, como se tudo fizesse sentido e este sentimento fosse o mais importante. Seu caminho sempre é marcado por grandes amores.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer sério e um dos signos que mais aproveita sua solidão para alcançar outros objetivos. Por isso, é comum achar que eles não correm atrás do amor e estão dedicando atenção a outras coisas. No entanto, ele tem um grande coração e busca alguém para compartilhar a sua vida. Quando está em um relacionamento sente que realmente pode compartilhar suas confidências e dividir os pesos do cotidiano. Por isso, este signo valoriza as conexões verdadeiras, buscando fazer valer a pena e durar.

Libra

O libriano ama estar com as outras pessoas e possui um charme cativante que o coloca no centro das atenções quando o assunto é romance. Como é simpático e apaixonante, muitas pessoas acham que ele prefere manter a fama de conquistador e aproveitar as oportunidades que seu caminho reserva. No entanto, este signo sabe que está destinado a conexões mais profundas e decidirá ir em busca delas quando achar que está pronto, embarcando em amores que mudam sua vida completamente. A segurança de ter uma cara metade faz com que ele não tenha medo do futuro e possa construir a realidade que sonhou.

