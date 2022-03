Quando o assunto é romance, alguns signos do zodíaco podem confundir bastante as pessoas ao se aprofundar em conexões de forma intensa, mas recuar em seguida.

Confira os signos do zodíaco que prometem, mas tiram o corpo fora no amor:

Leão

É verdade que o leonino sabe o que quer dá vida, mas quando se trata de coração e amor, ele pode mudar da água para o vinho. Quando este signo deixa as emoções falarem mais alto, é bom de promessas e estabelece conexões poderosas; no entanto, ele pode reconhecer depois que exagerou e que talvez isso não seja bem o que espera e quer para a vida amorosa no momento. Suas exigências tendem a ser altas e ele pode preferir voltar nadando contra a corrente a flutuar até algo mais sério, mas que não condiz tanto com as expectativas que criou.

Touro

Apenas quem se apaixona por um taurino sabe o quando ele é capaz de aprofundar as conexões de desejo e emoções. Detalhista e entregue ao momento, ele tentará conquistar sem erros e dedicando muito da sua parte. Infelizmente, essa história pode ter um giro inesperado quando ele se sente indeciso sobre a seriedade do compromisso. Para entrar em um relacionamento, este signo cobra muita lealdade, química e objetivos em comum, tanto do outro como de si mesmo. Qualquer dúvida sobre estar preparado para viver uma história com futuro pode acabar despertando seu lado realista que prefere não cair em ilusões.

Escorpião

O escorpiano é capaz de ir até camadas profundas para se conectar de forma intensa e apaixonada no amor, criando romances que avançam de formas especiais, borrando as dores do passado de qualquer coração. No entanto, este signo do zodíaco também pode experimentar a instabilidade das emoções e sentimentos, o que o leva a desistir de continuar um vínculo com alguém. Gatilhos de insegurança podem fazê-los recuar e ele também pode julgar que se antecipou por carência, ambas situações fazem com que ele prefira buscar respostas – nem sempre ao lado do outro.

