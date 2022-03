Os 10 influencers que mais lucram no Instagram

O Instagram é uma das redes sociais mais acessadas do mundo. De acordo com a eMarketer, são mais de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente. Logo, as marcas se aproveitaram de tamanha fama para divulgarem seus produtos e serviços.

E para que o produto seja bem visto pelos públicos, as marcas se utilizam de perfis com milhões de seguidores e também podem desembolsam milhões em dinheiro para que essas celebridades façam uma ‘publi’ para a marca.

Pensando nisso, essa plataforma reuniu dados da Statista e Hopper sobre a remuneração dos influencers. Veja a seguir:

Mais bem pagos do mundo (custo médio por post publicado)

1. Cristiano Ronaldo - R$ 8 milhões;

2. Dwayne Johnson - R$ 7 milhões;

3. Ariana Grande - R$ 7 milhões;

4. Kylie Jenner - R$ 7 milhões;

5. Selena Gomez - R$ 7 milhões;

6. Kim Kardashian - R$ 7 milhões;

7. Lionel Messi - R$ 5 milhões;

8. Beyoncé - 5 milhões;

9. Justin Bieber - 5 milhões;

10. Kendall Jenner - 5 milhões.

Mais bem pagos do Brasil (custo médio por post publicado)

1. Neymar - R$ 4 milhões

2. Ronaldinho Gaúcho - R$ 1 milhão

3. Caio Castro - R$ 750 mil

4. Camila Coelho - R$ 150 mil

5. Gracyanne Barbosa - R$ 120 mil

Valores

O Brasil é o 3º país que mais utiliza o Instagram (perdendo apenas para a Índia e Estados Unidos), com muitos influencers vivendo apenas da renda da rede social.

A pesquisa ainda diz que a remuneração média por post no Brasil se inicia com R$ 50 para perfis com mil a cinco mil seguidores. Para perfis com vinte mil a cem mil seguidores o valor cobrado por post sobe para R$ 1.000 a R$ 10.500 e Por fim, para perfil com mais de 1 milhão de seguidores, o valor por post se inicia a partir de R$ 75.000.

