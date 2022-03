O uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

Contudo, alguns emojis contam com um significado oculto, como é o caso da mamadeira.

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

O significado oculto do emoji de ‘mamadeira’ no aplicativo WhatsApp

Como detalhado pelo site Canaltech, a mamadeira é sinônimo de bebês e alimentação infantil.

Pode ser usada para representar pessoas imaturas. No entanto, no app também é utilizado com uma conotação sexual.

Crédito (Reprodução)

Um exemplo de uso incorreto no app, o emoji de mãos juntas é muito utilizado como sinal de oração ou prece, mas também há quem use como forma de agradecimento.

No entanto, esse emoji foi criado para representar o gesto ‘high five’ (toca aqui, em tradução livre), nos Estados Unidos.

Detalhes do novo recurso do WhatsApp que será liberado em breve

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, o app finalmente está lançando a capacidade de pausar e retomar as gravações de voz quando você está gravando uma nota de voz.

Após o lançamento da nova atualização do WhatsApp beta para Android 2.22.6.7, as pessoas que já podem ver formas de onda de voz ao gravar uma nota de voz e também pausar.

Ainda de acordo com as informações, a novidade será liberada em breve para todos os usuários.