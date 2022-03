É possível ser alérgico à atividade física?

Parece mais uma desculpa para quem está com preguiça de fazer exercícios, porém, mais do que justificativas infundadas, essa condição é rara, porém real. De acordo com o site Meganotícias, a anafilaxia induzida por exercício (AIE) é o nome da condução que produz uma crise anafilática poucas horas após a prática de qualquer atividade física.

A condição imprevisível é desencadeada, geralmente, após atividades físicas mais exigentes, como corrida, mas também pode ocorrer após atividades simples, como a caminhada. Além dos exercícios, a reação também é associada a certos tipos de alimentos.

“O mecanismo exato entre exercício e anafilaxia não é bem compreendido, mas existe uma relação entre os alimentos ingeridos dentro de três horas de exercício intenso que desencadeiam essa reação“, diz o especialista doutor Purvi Parikh.

Sintomas

Segundo o National Center for Advancing Translational Sciences, os sintomas mais comuns descritos são:

Coceira;

Urticária (vergões avermelhados que podem coçar);

Rubor da pele;

Fatiga extrema;

Náusea;

Cólica;

Diarréia.

Nesses casos, se recomenda interromper imediatamente a atividade física que está sendo realizada para que não haja uma piora dos sintomas. Para quem sofre disso, é necessário identificar os alimentos que podem desencadear os episódio de crise. Além disso, você pode manter uma epinefrina e pulseiras médicas que indicam o diagnóstico, nos casos em que você sofre de um dos episódios mais graves.

ATENÇÃO!

Esse texto é apenas informativo e não tem como intuito diagnosticar ou oferecer soluções para problemas relacionados à saúde. Em caso de sintomas ou dúvidas, procure um médico especializado e em hipótese alguma faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um médico.

