CBLOL 2022: faltam apenas 2 rodadas para o fim da fase de pontos

Estamos a apenas 2 rodadas do final da fase de pontos do CBLOL 2022 e a situação da tabela continua completamente bagunçada.

Com os jogos deste final de semana, a situação do topo continua cada vez mais embolada, enquanto a situação na parte inferior vai gradativamente se definindo.

Na primeira partida do dia, KaBuM e Netshoes Miners se enfrentaram em busca de cravar seu lugar entre os classificados para a próxima etapa.

Em um jogo extremamente equilibrado e pegado, os dois times lutaram eliminação por eliminação, objetivo por objetivo, para conseguir um ponto de destaque e uma porta para fechar a partida.

Neste jogo, que foi recorde de eliminações neste primeiro momento do CBLOL 2022, quem levou a melhor foi a Miners, que segue entre os seis primeiros classificados para a próxima etapa do campeonato.

Em uma luta excelente, a @minersgg vira o jogo e parte rumo ao Nexus dos Ninjas! 🚂#CBLOL



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/r66mhCclYc — CBLOL (@CBLOL) March 13, 2022

RENSGA segue mantendo o sonho da classificação vivo

Na segunda partida do dia a INTZ, que já está eliminada da próxima fase, encarou a RENSGA, que segue em uma campanha de recuperação na busca pelo TOP 6.

Em um jogo de início equilibrado, a INTZ mostrou sinais de iniciativa que poderiam complicar a situação da RENSGA, mas em determinado momento os cowboys conseguiram encaixar melhor sua composição e promover uma virada no rift, seguindo para a vitória e mantendo vivo o sonho do TOP 6.

No caso do terceiro jogo do dia, a situação foi oposta. Enquanto a RENSGA brigou para manter o sonho da classificação vivo, a RED Kalunga veio pro jogo contra o Flamengo para cravar sua classificação.

Em um jogo que novamente mostrou um começo tenso, e pegado, a RED viu a vantagem escapar por entre os dedos e algumas decisões duvidosas foram bem aproveitadas pelo Fla, que conseguiu a virada e levou a vitória para casa.

paiN e LOUD se enfrentam dentro, e fora, do jogo

Se na partida os jogadores se concentraram em dar um show, do lado de fora da partida os jogadores fizeram um show a parte incentivando os times neste jogo que já é um clássico do CBLOL.

Em um jogo tenso e com começo bem complicado para a paiN, a situação parecia completamente desfavorável até que Trigo, atirador da paiN, conseguiu conquistar uma série de abates e colocar sua equipe em boas condições de luta.

Graças a um roubo de barão feito pelo jogador da selva, Cariok, e a capacidade de escolha da paiN sobre quando lutar e quanto recuar, eles conseguiram conquistar a vitória para cima da LOUD e passam a semana entre os seis primeiros classificados da fase de pontos.

Para garantir uma vaga na próxima etapa, a paiN agora depende somente de ganhar mais um jogo para se classificar.

Liberty e FURIA fazem o quinto jogo do dia

O último jogo deste domingo também veio repleto de emoções. Enquanto a Liberty tenta recuperar sua vaga entre os seis primeiros colocados, a FURIA tenta conquistar uma certa segurança na primeira colocação.

Em uma partida tensa, mas com ligeira vantagem da Liberty, a FURIA mostra que mesmo atrás consegue segurar o jogo e manter a esperança viva.

Com bons momentos de troca entre as equipes, a Liberty acabou encaixando melhor sua composição e levou a vitória depois conquistar os buffs do barão e do dragão ancião.

As duas últimas rodadas da fase de pontos do CBLOL 2022 acontecem no próximo final de semana, e serão transmitidas a partir das 13 horas nos canais oficiais do campeonato.

