Tchau, insônia! Tiktoker ensina receita fácil de chá para dormir em 10 minutos

Mesmo com o cansaço ao fim de um dia estressante e de muito trabalho, diversas pessoas se queixam de não conseguir dormir assim que se deitam na cama. A insônia vira uma bola de neve, causando mais cansaço e estresse.

Para esse problema, existem várias técnicas apontadas por especialistas e destacadas aqui no Metro, como Método 4-7-8: Aprenda esta técnica que vai te ajudar a dormir melhor ou 4 passos para dormir mais rápido e melhor. Agora, uma Tiktoker ensina a preparar uma infusão que, segundo ela, pode fazer dormir em 10 minutos.

É um chá bem fácil de fazer. Para o preparo, é necessário apenas folhas de alface em uma xícara de água quente por cinco minutos. Ela deu a bebida ao seu parceiro e informou que fez isso pois ele estava com dificuldades para dormir. “Quero ver se isso ajuda você a ter uma boa noite de sono”, disse ela ao marido.

Cinco minutos após ingerir a bebida, o homem aparenta estar mais sonolento e pronto para dormir. Após 10 minutos, Mike, seu marido, está adormecido no sofá. No dia seguinte, o homem disse ter dormido muito melhor do que o habitual. “Sinto que adormeci dez minutos depois de terminá-lo e eu não acordei a noite toda”, acrescentou Mike.

“Também há ciência por trás disso: existem propriedades na alface, especialmente alface romana, que ajudam a ativar a parte do cérebro que ajuda a dormir. Acho que funciona da mesma forma se você comer um grande prato de salada antes de dormir, desde que você coma a alface, a mesma coisa vai acontecer”, concluiu a usuária do TikTok. Você pode assistir ao vídeo, em inglês, a seguir.

