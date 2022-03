Quando o ciúme do seu parceiro se torna um problema?

O ciúme é uma reação humana natural, mas isso não significa que existe algo errado no emocional. Seja no relacionamento amoroso ou na amizade, essa reação é algo super normal e pode acontecer diversas vezes, mas é preciso prestar atenção quando se torna problemático.

A psicóloga clínica Andrea Bonior diz que existe uma linha tênue entre ciúme normal e um comportamento ameaçador e controlador. “Muitos parceiros controladores não sabem como administrar seus sentimentos desconfortáveis de ciúme, e esses sentimentos podem desencadear insegurança, fazendo-os atacar, tentando ganhar poder de qualquer maneira que puderem”, diz a especialista.

Então qual seria a linha entre o ciúme visto como saudável e o ciúme que ultrapassou os limites? Andrea mostra alguns indicativos, sendo eles:

O ciúme dele é usado para culpá-lo

O seu parceiro usa o próprio ciúme para indicar que você fez ‘algo de errado’, ou julgam que eles sabem mais do que você sobre o seus sentimentos e intenções. Algumas frases como “Por que você estava olhando para aquele cara assim?” são comuns e mostram que eles estão elevando suas próprias necessidades e perspectivas sobre as suas, e tentando ganhar controle.

Seu ciúme é desproporcional às expectativas realistas de uma vida normal

Como dito, existem ciúmes considerados normais. “A maioria das pessoas podem sentir algum ciúme se a ex do seu parceiro for famosa e estiver flertando com seu parceiro em uma festa, mas se o seu parceiro parece estar expressando ciúmes sobre interações simples entre amigos, colegas de trabalho ou mesmo estranhos, ou parece insinuar que você nem deveria estar falando com pessoas do gênero oposto ou do mesmo, isso simplesmente não é uma expectativa sustentável e pode muito bem levar ao isolamento mais tarde, se você começar a cumprir suas regras cada vez mais restritivas”, comenta Andrea.

Seu ciúme é usado para causar culpa, criar punição ou ganhar vantagem

Em relacionamento tóxicos, o parceiro controlador encontra um “motivo” para justificar os comportamentos abusivos, fazendo com que a vítima se sinta culpada. Um exemplo: “Já que você estava olhando tanto para aquela garçonete, então eu vou mandar uma mensagem para o meu ex.”) Essas supostas transgressões – como desejar os outros ou flertar com eles – podem até ser usadas para “justificar” o próprio parceiro controlador. flertes com outros fora do relacionamento.

