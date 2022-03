Os signos que precisam ter cuidado no amor nos próximos dias

Durante o segundo fim de semana de março de 2022 e os próximos dias, alguns signos do zodíaco precisam ter mais cuidado no amor.

Confira quais são:

Leão

Momento de algumas dúvidas e confusões nos sentimentos, mas é necessário levar os relacionamentos com calma. Não permita que comparações injustas fiquem na sua mente e o façam perder tempo; é hora de reascender a paixão e experimentar coisas novas. Quanto mais você se abrir para viver o momento inteiramente, mais sentirá que as coisas se ajeitam da melhor maneira.

Virgem

Encontros amorosos podem acontecer durante este fim de semana ou a próxima semana. Apenas tenha atenção com tudo o que envolve ir rápido em relacionamentos ou confiar cegamente em quem ainda não demonstrou merecer isso. É preciso se aventurar nas possibilidades com responsabilidade e consciência.

Escorpião

Momento de emoções a flor da pele que podem causar atrações fatais; tenha atenção e cautela ao depositar seus sentimentos em alguém. Lembre-se que não tem nada de errado em amar ou conhecer novas pessoas, mas é preciso ter calma e não pressionar. Quando mais um relacionamento começa de forma saudável, maior a chance dele ser duradouro.

Sagitário

Cuidado com o que o deixa ainda mais emotivo e tenha atenção com os impulsos ou palavras ditas no calor do momento. Quando um amor não é reciproco, é preciso manter ainda mais o discernimento e a confiança, para poder canalizar este sentimento em seguir em frente com dignidade. O que é seu desejará também entrar na sua vida.

Peixes

Existem muito impulso e desejo nos próximos dias; use esta energia a seu favor e se reascenda o amor em sua vida. Apenas tenha cuidado com confundir o que é superficial e o que é apenas de momento. É melhor se divertir ou nutrir aquilo que já está em sua vida, evitando ter impulsos destrutivos ou se envolver em triângulos amorosos.

