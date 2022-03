Em muitos relacionamentos, a igualdade de tomar decisões e iniciativas pode ser uma dinâmica complicada. No entanto, alguns signos desejam que o amor não se resuma a isso e preferem estar com pessoas que também são decididas.

Confira quais são os signos que desejam amores decididos, mesmo que não demonstrem:

Virgem

O virginiano parece que tem todas as decisões controladas em sua vida e está sempre tomando as rédeas, o que os enche de responsabilidades. No entanto, quando se trata de amor, seu desejo interior pode ser bem diferente das aparências. Este signo busca se sentir seguro e valorizado em um relacionamento, por isso prefere estar envolvido com pessoas decididas, que colocam o amor, respeito e honestidade como pilares da conexão. É muito positivo para ele aprender a dividir as decisões, por mais que nem sempre esta seja uma tarefa fácil.

Confira mais: Os signos que amam, mas sempre questionam os sentimentos

Sagitário

O sagitariano costuma ser livre e toma suas próprias decisões, pois acredita que a vida é uma aventura que deve ser protagonizada por cada um. Apesar destas características que o fazem o escritor da história, ele deseja encontrar pessoas decididas e que também tomem as rédeas, especialmente no amor. Ele não quer ter que suplicar atenção e atitudes de ninguém, o que o faz admirar quem tem coragem para colocar seus sentimentos e pontos de vista em cima da mesa. Seus relacionamentos precisam ser construídos com paixão e iniciativas, por mais inusitadas que elas sejam.

Aquário

O aquariano é um dos signos mais independentes do zodíaco e não pode evitar ser guiado por suas próprias convicções – que tendem a ser visionárias e muito originais. No entanto, quando trata-se de sentimentos e amor, este signo não pensa em ter ao seu lado alguém que só vive a sua sombra. Ele é motivado pela troca de ideias e deseja descobertas, o que o leva a se interessar por quem também quer mostrar que conhece o caminho. Seu coração não é feliz sendo controlado, mas também não estaria satisfeito em ter que ser o único a se esforçar para atingir novos horizontes.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!