NASA: Telescópio Hubble publica nova imagem espetacular; confira aqui

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) flagrou uma situação estelar inusitada que foi produzida por uma estrela jovem na fase inicial de formação.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado recente, um jato de gás viajando em velocidades supersônicas atinge o material ao redor da estrela ainda em formação.

O choque resultante aquece este material e faz com que ele brilhe, levando a estruturas coloridas e finas (objetos Herbig-Haro pelos astrônomos) ondulando no canto inferior esquerdo desta imagem impressionante.

Como detalhado pela NASA, os objetos Herbig-Haro evoluem e mudam substancialmente em apenas alguns anos.

Por exemplo, esse objeto específico, chamado HH34, foi capturado anteriormente pelo Hubble entre 1994 e 2007 e novamente em 2015.

HH34 reside a aproximadamente 1.250 anos-luz da Terra na Nebulosa de Órion, uma grande região de formação estelar visível a olho nu. Confira registro impressionante:

Telescópio da NASA publica nova imagem espetacular

O Telescópio Hubble Webb da NASA, que observará em comprimentos de onda predominantemente infravermelhos, poderá perscrutar os envelopes empoeirados que cercam as protoestrelas ainda em formação.

Ainda de acordo com as informações da NASA, com isso, revolucionando o estudo dos jatos dessas estrelas jovens.

As imagens de alta resolução do HH34 e outros jatos do Hubble ajudarão as interpretações dos astrônomos de observações futuras com o Webb.

