Misteriosos aglomerados podem desvendar os segredos da formação de galáxias

Misteriosos aglomerados globulares podem desvendar os segredos da formação de galáxias, o que pode revolucionar a exploração espacial.

Como detalhado pelo site Space, aglomerados globulares são como celacantos astronômicos – misteriosos fósseis vivos. Essas coleções densamente compactadas de estrelas antigas podem conter os segredos finais para a formação de galáxias.

Uma redondeza é o que separa os aglomerados globulares de outros tipos de aglomerados estelares. Eles são grandes o suficiente e contêm estrelas suficientes para que haja gravidade suficiente para puxá-las para formas esféricas.

Os aglomerados globulares também são incrivelmente densos. Nas partes mais profundas de seus núcleos, as estrelas se aglomeram até mil vezes mais densamente do que na vizinhança solar.

Como detalhado pelo site Space, nas últimas décadas, os astrônomos notaram que existem – muito aproximadamente – dois tipos distintos de aglomerados globulares.

Os astrônomos suspeitam que os jovens aglomerados se formaram com a própria Via Láctea de 8 bilhões a 10 bilhões de anos atrás, enquanto os mais velhos se formaram antes mesmo de nossa galáxia começar.

A maior pista para a origem dos aglomerados globulares é que eles não têm matéria escura. Medições de sua massa usando diferentes técnicas somam o mesmo número, sem a necessidade de um componente oculto e invisível.

Como detalhado pelo site Space, como os aglomerados globulares carecem de matéria escura, isso significa que não podemos tratá-los apenas como minigaláxias – pelo menos, nos dias atuais.

Até o momento, os astrônomos não têm certeza de qual cenário é mais provável. De qualquer forma, os aglomerados globulares são intrigantes porque estão obviamente ligados à formação de galáxias – e os astrônomos não sabem exatamente como as galáxias se formam e evoluem.

Ainda de acordo com as informações, ao estudar essas cápsulas do tempo gigantes, esperamos perscrutar nosso próprio passado antigo e desvendar os mistérios finais de como nossa própria galáxia surgiu.

Crédito (ESA/Hubble & NASA, E. Noyola)

Texto com informações da Space