Estamos perto de descobrir os classificados para a próxima etapa do CBLOL 2022

Partidas intensas marcaram o sábado do CBLOL 2022 (Divulgação - Riot Games)

Estamos a penas 3 jogos de conhecer a classificação final da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL).

Com a parte superior da tabela cada vez mais embolada, e diversas equipes brigando pelas últimas vagas no TOP 6, os jogos deste sábado, pela 15ª rodada, foram uma amostra do que podemos esperar nas partidas da próxima etapa.

A primeira partida do dia foi justamente uma amostra do que vem por ai. Brigando para permanecer no TOP 6, Netshoes Miners e Liberty fizeram um jogo de vida ou morte, uma vez que o perdedor passa a esperar o resultado da última partida do dia para descobrir se dorme entre os classificados ou se desce para a zona de desclassificação.

Com um jogo extremamente equilibrado e demonstrando grande conhecimento do mapa, objetivos e bônus, as duas equipes mostraram uma partida repleta de tensão e erros individuais.

Com a vitória definida no controle de mapa e nas lutas em equipe, a Miners conseguiu garantir a vitória e deixou a Liberty em uma situação delicada, esperando pela partida entre paiN Gaming e INTZ.

RENSGA segue na briga por um lugar entre os 6 classificados

Mostrando uma boa campanha de recuperação, a RENSGA enfrentou o Flamengo em mais um passo para seguir brigando pela classificação.

Em mais uma partida extremamente equilibrada, o jogo se estendeu para além dos 40 minutos. Com foco em buscar condições de vitória que possibilitasse um caminho seguro em direção ao Nexus inimigo.

Apesar de um jogo tenso e pegado, os cowboys levaram a melhor e mostraram que estão vivos na busca pela classificação, revelando uma potência e reforçando o poder dos jogadores recém-saídos do Academy.

Seguuuura! 🤠 A @RensgaEsports é decisiva nas fights finais e garante a vitória em um jogo que teve mais de 45 minutos! #CBLOL



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/nLtoUixEDa — CBLOL (@CBLOL) March 12, 2022

Com a vitória, a Rensga agora fica apenas 1 ponto atrás da paiN que está beliscando uma vaga no TOP 6.

Já no terceiro confronto, desta vez pela parte superior da Tabela, LOUD e KaBuM fizeram novamente uma partida longa e intensa.

Com bons momentos para os dois lados e uma escolha inesperada por parte do jogador do topo da LOUD, Robo, vimos uma disputa diferenciada, que trouxe a campeã Shyvana para o Rift.

Após 45 minutos de partida, a KaBuM conquistou mais uma vitória e se destaca entre os primeiros colocados, enquanto a LOUD agora briga para não ficar em 5º ou 6º lugar.

FURIA e RED brigam pela liderança e paiN pela classificação

Duas grandes partidas finalizaram a 15ª rodada do CBLOL. Brigando pelo topo, FURIA e RED Kalunga se enfrentaram em um confronto muito estudado.

Apesar de um começo parado, a atuação e a execução da composição da FURIA durante as lutas fez total diferença.

Graças ao poder de decisão dos jogadores, a FURIA seguiu firme e conquistou a vitória para RED, conquistando uma vaga no TOP 3 da tabela.

Hoje é dia de @FURIA! 🐈‍⬛ Os Panteras vencem a partida e se garantem nos Playoffs do #CBLOL!



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/22T1hE2Vul — CBLOL (@CBLOL) March 12, 2022

Para finalizar o dia, o clássico entre paiN e INTZ deixou os torcedores da paiN Gaming com o coração na mão. Afinal, uma vitória significa ver o time, pela primeira vez, entre os seis classificados para a próxima etapa.

A partida começou extremamente parelha entre os times. Em um verdadeiro bate e volta, as duas equipes mostraram um jogo tenso e repleto de erros.

Depois de um jogo tenso, a paiN conseguiu impor sua composição e conquistar a vitória para cima da INTZ, terminando de vez com as esperanças de classificação dos intrépidos e garantindo uma noite entre nos classificados para a segunda etapa do CBLOL.

Leia também: Estamos perto de descobrir os classificados para a próxima etapa do CBLOL 2022 - Composer

As partidas do CBLOL 2022 voltam a acontecer amanhã, domigo, a partir das 13 horas.