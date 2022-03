A verdade sobre os signos que amam se apaixonar, mas sempre atraem problemas

O amor não é um sentimento simples e muito menos é fácil compartilhá-lo com as outras pessoas. Algumas pessoas podem ter muita disposição para se relacionar e desejam viver histórias repletas de paixão, mas no fundo também atraem grandes problemas no romance.

Confira quais são os signos que amam estar apaixonados, mas sempre atraem problemas:

Gêmeos

O geminiano dificilmente prefere estar sozinho; ele quer mesmo é se apaixonar e viver toda a troca possível com alguém que desperte o melhor dele. São abertos e divertidos, buscando a leveza em suas relações para resgatar a felicidade em tudo o que for possível. No entanto, não é tão fácil assim manter sua atenção, curiosidade e inspiração em apenas um foco, o que pode gerar distanciamentos lentos e dolorosos. O desgaste na conexão abre portas perigosas para que arrependimentos e mágoas terminem sendo as protagonistas. Infelizmente, ele não é tão desapegado daquilo que já o cativou e pode estender as experiências difíceis, evitando um final já declarado.

Câncer

O canceriano possui uma energia completamente ligada aos sentimentos e emoções, seja sobre aquilo que ele mesmo carrega ou quando se trata das outras pessoas. Quando o assunto é vida amorosa, busca viver todas as experiências e sonha em ter uma história que o marque positivamente, mas também idealiza e tem expectativas altas. Se não está completamente feliz com o rumo que as coisas tomam, podem tentar salvar as situações com o controle; é fácil que isso se transforme em drama e acaba em sérios problemas, insistindo mesmo quando tudo se torna pesado.

Peixes

O pisciano tem uma coisa clara em sua vida; ele deseja viver um amor intenso e feliz, que o permita tirar seus pés do chão, mas também tornar os sonhos realidade. Ele confia no seu potencial de buscar as conexões com sinceridade e deseja muito que uma conexão o faça perder qualquer medo; ao encontrar o que parece ter sido feito para ele, agarra esta oportunidade e se dedica a ela. Ele dá muitas chances e pode entrar em dinâmicas que ficam cada vez mais difíceis, pois as mágoas são acumuladas. É possível que este signo busque saídas e se isole até dele mesmo até tomar coragem para colocar um ponto final – que virá acompanhado de cicatrizes ainda abertas.

