3 truques INFÁLIVEIS para esticar a roupa sem utilizar o ferro de passar

Passar roupas não é algo fácil e prazeroso. Principalmente no verão, a atividade doméstica parece uma tortura interminável. Muitas pessoas já abandonaram essa tarefa e saem de casa com a roupa amarrotada mesmo, outras enxergam a tarefa como necessária, afinal alguns lugares e eventos requerem uma melhor atenção na vestimenta.

Existem alguns truques, como pendurar as roupas imediatamente após lavar Mas isso não garante que ela estará 100% livres de rugas. Por isso, caso você queira realizar essa tarefa de forma prática, siga essas dicas a seguir, retiradas do site Meganotícias.

Secador de cabelo

Uma das maneiras mais fáceis e rápidas para esticar uma roupa é utilizando o secador de cabelo. Esse truque serve para aquelas pessoas que não possuem ferro de passar, pois se a ideia for fugir do ar quente, o secador também não é aconselhável. Além do secador, também é possível utilizar a chapinha, mas tome cuidado para não queimar a peça de roupa!

Para realizar o procedimento pendure a peça de roupa esticada em um gancho e direcione o calor na parte de cima da roupa e vá descendo lentamente.

Água

Uma outra forma um tanto quanto curiosa para esticar a roupa é utilizando um borrifador de água. Você deve utilizar o objeto com 30 centímetros de distância para que a roupa não fique encharcada, apenas úmida. Faça o procedimento com as peças penduradas.

Vapor do chuveiro

Muitos ferros de passar utilizam o vapor para esticar as roupas, mas se a ideia é justamente não utilizar o utensílio, você pode obter vapor através do seu chuveiro. Pendure as roupas no box, por exemplo, enquanto você toma banho e quando você sair a roupa estará pronta para uso. Só tome cuidado para não acabar molhando o look.

