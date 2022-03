Paratleta brasileira é a mulher mais forte do país

Camilla Feitosa é considerada a mulher mais forte do Brasil. Natural de Aracaju, no Sergipe, ela tem 35 anos e mede 73 centímetros de altura. Em 2018 ela iniciou sua vida no esporte e em apenas 1 ano conseguiu conquistar o vice-campeonato brasileiro de halterofilismo.

Em um relato feito por Camilla à Universa Uol ela conta sua história e como foi sua trajetória até se tornar uma paratleta.

Quando criança, Camilla foi diagnosticada com retinose pigmentar (uma doença degenerativa nos olhos) e nanismo, condições que impuseram dificuldades ao longo de sua vida, mas que não podaram seus sonhos.

Sua carreira esportiva começou no ano de 2018. A pedido de um amigo, que precisava de apoio e incentivo para praticar exercícios físicos, Camilla começou a praticar esportes e em pouco tempo se encantou com os pesos.

Decidida a se dedicar à pratica esportiva, a atleta contou com apoio de sua mãe e de seu treinador, José Felipe Aidar.

Apesar de suas conquistas, seguir no esporte não foi uma decisão fácil

Mesmo com a paixão pelo esporte crescendo dentro de si, a decisão de permanecer no esporte não foi fácil para Camilla.

“Decidir ser paratleta não foi tão difícil, o mais difícil foi permanecer paratleta. No início eu ia aos treinos de carona com meu amigo, mas três meses depois que entrei para a equipe ele não conseguiu mais treinar e eu precisei escolher entre desistir de competir ou enfrentar as barreiras do preconceito e falta de acessibilidade”.

“Em momento algum senti preconceito com relação a não acreditarem na minha capacidade. Tive que enfrentar a mim mesma, por no começo eu duvidei de mim”, afirma Camilla.

A primeira competição oficial da qual ela participou foi em abril de 2018. Entre os títulos mais importantes está o vice-campeonato, conquistado em 2019, e o título de mulher mais forte do Brasil por ter levantado 53 kg no supino, sendo que seu peso corporal é de 21,8 kg.

Ela ainda reforça a necessidade de adaptação dos equipamentos para a prática esportiva.

“No nosso esporte, todos precisam de algum tipo de adaptação. No meu caso eu uso uma faixa de punho e na hora de subir no banco de supino preciso subir primeiro no meu banquinho ou preciso da ajuda de alguém para me colocar e me tirar do banco”, conta.

Ela agora pretende continuar competindo em busca do título de mulher mais forte do mundo. Mas para isso conta com ajuda de vaquinhas e ações de arrecadação de fundos para poder comprar as passagens para participar das competições.

“Sei que vou conseguir porque acredito”, finaliza Camilla.