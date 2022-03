Reprodução / Faking It (MTV)

Alguns signos do zodíaco gostam de intimidar e acreditam que esse é o grande forte da sua personalidade. No entanto, também existem aqueles que valorizam uma energia muito mais leve e aberta ao mostrar para o mundo quem são.

Confira os signos que preferem esconder seu lado ameaçador:

Câncer

Mesmo que não seja tão simples assim ganhar a sua confiança, o canceriano gosta de ser amável e caloroso, formando famílias por onde passa. Para que isso aconteça, ele prefere deixar a sensibilidade se destacar e não gosta de manter conexões com quem veste o disfarce de ameaçador. Ele prefere ser quem acredita que o outro tem um grande coração para mostrar se sentir seguro.

Gêmeos

O geminiano prefere mil vezes se comportar de maneira expansiva e atrair pessoas que possam se tornar suas aliadas a parecer ameaçador. Este signo gosta de se divertir com as conexões e só entra em competições intelectuais e que valem a pena. Ele prefere demonstrar autenticidade e não perder a oportunidade de compartilhar experiências.

Libra

O libriano é um dos signos mais sociáveis e simpáticos do zodíaco. Ele pensa sempre em como se conectar com as pessoas de forma que elas se soltem e vivam o momento de maneira divertida. Além disso, sua personalidade charmosa não o deixa ser ameaçador e quando se vê entre problemas, prefere mediar o diálogo sem atingir extremos.

Sagitário

O sagitariano sempre demonstrará seu espirito livre e que está disponível para novas aventuras, preferindo assim vestir a simpatia e dar chance para que todos mostrem o que são. Ele odeia ser julgado e acha que parecer é o maior erro de quem quer apenas respeito. Este signo pode apenas cruzar a linha quando defende ideias que são muito importantes.

Peixes

O pisciano possui um lado emocional e intuitivo que prefere aproximar as pessoas. Ele não se esforça para ser compreendido e muito menos para parecer o que não é, por isso não assumirá a postura de ameaçador. Sua missão tem muito a ver com formar conexões que sejam seguras e possam quebrar barreiras do que o contrário.

