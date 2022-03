Os signos que lidam com o poder das palavras

Durante os próximos dias e no segundo fim de semana de março de 2022, alguns signos estão mais propensos a lidar com o forte poder das palavras, estejam acostumados ou não. É importante se preparar para lidar com esta energia intensa da melhor forma.

Confira como isso irá acontecer:

Gêmeos

A mente está expandindo e acessando novas informações, isso também entrega coragem pra falar e se expressar. Lembre-se que as palavras carregam muita magia gora e precisam ser usadas com sabedoria para despertar as melhores emoções. Aproveite esta energia para construir e nutrir o que é importante em sua vida, evitando atingir as outras pessoas sem consideração. Cuide dos seus projetos e receba boas notícias!

Virgem

Um importante senso de realidade fica mais claro agora. É hora de se manter comprometido com o autocuidado e a reflexão sobre as palavras. Lembre-se que as emoções tendem a ficarem mais intensas, principalmente durante a comunicação; você pode agir impulsivamente e ficar com ressaca moral se não cuidar do que diz. Assuma sua independência e capacidade de resolver os problemas, mas evite arrumar confusão.

Sagitário

Concentre-se nas suas aprendizagens e comunicação construtiva; seu jeito de falar pode ser mal interpretado e trazer sérios problemas. Você sabe se conectar e transmitir o que pensa com as palavras, mas faz isso muito melhor quando está positivo e otimista; guarda-se nos momentos de rivalidade e problemas, principalmente em família. É hora de aproveitar o conforto do lar, organizando mente, sentimentos e diálogos do bem.

Capricórnio

A pressa para resolver problemas pode ser inimiga dos bons resultados e o colocar em diálogos completos. Reflita sobre as palavras agora, pois elas têm poder e podem ser extremamente uteis para sua evolução em qualquer assunto importante. Muitos capricornianos conseguem se abrir e se conectar de forma mais profunda com os outros. Para tirar melhor proveito desta energia, descanse e passe bons momentos.

