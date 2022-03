NASA: Telescópio Chandra capta ‘fenômeno raro’ no espaço; confira registro espetacular

A Agência Especial Americana (NASA) divulgou recentemente uma imagem espetacular que mostra a remanescente de supernova Cassiopeia A em múltiplos comprimentos de onda de luz.

Como detalhado pela NASA, informações de Observatório de raios-X Chandra mostram a remanescente amplamente estudada e, especificamente, como os elementos individuais se dispersam no espaço.

Como mostrado, os raios X exibem silício (vermelho), enxofre (amarelo), cálcio (verde) e ferro (roxo claro).

A cor azul que contorna a borda do remanescente mostra a onda de choque da explosão à medida que se desloca para fora.

Observatório Chandra capta ‘fenômeno’ no espaço

Como detalhado pela NASA, esta imagem também inclui dados de luz visível do Hubble (laranja) e dados de rádio (roxo escuro, azul e branco).

Ainda de acordo com as informações, assim como os raios X, as ondas de rádio podem penetrar nas espessas nuvens de gás e poeira que ficam entre a Terra e Cassiopeia A.

Registro espetacular foi divulgado pela NASA recentemente

Com isso, fornecendo informações adicionais sobre essa famosa explosão estelar.

A imagem espetacular foi compartilhada recentemente na página oficial do Observatório Chandra no Instagram. Confira registro:

Observatório de raios-X Chandra da NASA

O Observatório de raios-X Chandra é um telescópio espacial lançado pela NASA e gerenciado pelo Laboratório de Jato-Propulsão.

Foi lançado em 23 de julho de 1999, pela missão STS-93 do ônibus espacial Columbia.

NASA Europa Press (James Vaughan 330 678-9010/Europa Press)

Texto com informações da NASA