NASA captura um “triângulo espacial”: Fenômeno seria devido a uma colisão de galáxias

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma impressionante capturada pelo Telescópio Espacial Hubble, uma colaboração que mantém com a ESA.

Nesta ocasião, foi divulgado um fenômeno cósmico que lembra a forma de um triângulo no espaço, efeito que teria nascido de duas galáxias após uma possível colisão entre elas.

De acordo com o comunicado oficial da NASA, ao colidirem, essas galáxias liberaram gases que permitiram a criação de novas estrelas que juntas formaram a figura do triângulo.

A galáxia no centro do triângulo estelar é uma galáxia conhecida como NGC 2445 , e a que está fora dela é NGC 2444.

O fenômeno cósmico ocorreu quando uma passou pela outra, como detalhado recentemente pelo site Meganoticias.

NASA captura um “triângulo espacial”

Embora o aparecimento de anéis estelares seja algo que costuma acontecer, o estranho nesse fato é a forma triangular que, segundo a NASA, se deve ao fato de as galáxias ainda estarem gravitacionalmente ligadas por estarem tão próximas umas das outras.

Embora a criação deste triângulo se deva a uma maior ação da galáxia que está dentro, a outra galáxia foi esticada até ficar com a forma particular que tem agora, contendo apenas estrelas velhas em seu interior. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Fenômeno seria devido a uma colisão de galáxias

Ainda de acordo com as informações, as estrelas cor-de-rosa que estão se formando em torno do centro de NGC 2445, “não têm mais de 1 milhão ou 2 milhões de anos”.

O poder do telescópio é tal que permite capturar algumas estrelas individuais. Pelo contrário, as estrelas que são azuis são agrupamentos destas.

As manchas rosa, por outro lado, correspondem a aglomerados de estrelas jovens e gigantes que ainda estão envoltas em poeira e gás.

Texto com informações da NASA